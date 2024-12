Vali Aksoy'dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle paylaştığı mesajda, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılması için Valiliğin yaptığı çalışmalardan bahsetti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 bin 917 kişiye aylık toplam 35 milyon 360 bin 94 TL engelli evde bakım ödendiğinden bahseden Vali Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde engelli bireylerin kullandıkları tekerlekli ve akülü sandalye tamir atölyesinin 3 Aralık tarihinde hizmete geçeceği belirtti.

Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hasebiyle yayımladığı mesajın tamamı ise şöyle;

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engeli olan vatandaşlarımızın topluma kazandırılması ve sorunlarının gündeme getirilmesi ile ilgili tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada engeli olan vatandaşlarımızın hakları, kazanımları, yaşam standartlarının geliştirilmesi ve topluma kazandırılması konusunda, farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bilindiği üzere; engellilik, yalnızca engeli olan bireylerin ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur.

Aziz Milletimizin inancı ve gelenekleri de yaşlıya, hastaya, garibe, ihtiyaç sahibine yardım etmeyi emretmektedir. Bir ülkenin huzuru, ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir. Engeli olan vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumumuzu güçlendirecektir. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan aslında bir engelli adayıdır ve her insan aniden bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir. Dolayısıyla engeli olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına son derece önem arz etmektedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden Devletimiz; engeli olan vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları ve katma değer üretmeleri için önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam etmektedir. Valiliğimiz tarafından farklı kurumlardan 40 gönüllü kamu personeline işaret dili eğitimi verilmiştir. Ellerim Sesin Olsun adlı proje ile işitme engelli hemşerilerimizin kamu kurumları ile engelsiz iletişimi amaçlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından 3 bin 917 kişiye aylık toplam 35 milyon 360 bin 94 TL engelli evde bakım ödemesi yapılmaktadır. Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde 55 zihinsel engellimizin bakımı yatılı olarak sağlanmaktadır. 2023-2024 yıllarında toplam 81 engellinin il içi ve İl dışı yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar ilimizde 46 bin 932 engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı verilmiştir. Ayrıca, 3 özel bakım merkezinde toplam 267 ruhsal ve zihinsel engelli korunma ve bakım hizmetinden yararlanmaktadır. Yüzme dalında Avrupa 3. Olan Sümeyye Boyacı ve Baran Doruk, tekvando dalında Avrupa 3. Olan Lütfiye Özdağ, bilek güreşi dalında Avrupa 3. olan Ali Koca gibi birçok sporcumuz elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılarla ilimizdeki engelli bireylere ilham olmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde engelli bireylerin kullandıkları tekerlekli/akülü sandalye tamir atölyesi 3 Aralık 2024 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayacaktır. Bu dünyada her birimizin her an engelli konumuna düşebileceğimizin bilincinden hareketle kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum olarak Eskişehir'imizi ulusal ve uluslararası düzeyde hak ettiği konuma taşıma azim ve kararlılığımızı, Eskişehir'imizin engelli dostu bir şehir olması noktasında da devam ettirmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, engeli olan tüm vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir kez daha yanında olduğumuzu bildiriyor, devletimizin sunduğu bütün imkanlarla yaşam alanlarını düzenleyeceğimizi ifade ediyorum." - ESKİŞEHİR