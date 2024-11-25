Vali Aksoy'dan Öğretmenler Günü Ziyareti - Son Dakika
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Vali Aksoy'dan Öğretmenler Günü Ziyareti

Vali Aksoy\'dan Öğretmenler Günü Ziyareti

Eskişehir Valisi Aksoy, öğretmenlerin önemine vurgu yaparak Öğretmenler Günü'nü kutladı.

25.11.2024 11:02
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü Dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü ve beraberindeki öğretmenlerle bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü Dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti. Ziyaret esnasında duygularını dile getiren Vali Hüseyin Aksoy, eğitim camiasının bu özel gününü tekrar kutlayarak öğretmenlerin toplumdaki önemli rolüne dikkat çekti.

"Öğretmenlerimizin bu özverili çalışmaları, ülkemizin geleceğini şekillendirmekte"

Öğretmenlerin gelecek nesle rehberlik ettiğine ve bunun çok önemli olduğuna değinen Vali Aksoy, "Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına dokunan, onları geleceğe hazırlayan en değerli rehberlerdir. Öğretmenler Günü vesilesiyle, tüm öğretmenlerimize minnettarlığımı sunuyorum. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde ülkemiz daha aydınlık bir geleceğe yürümektedir. Eğitim, bir toplumun kalkınmasında en önemli unsurlardan biridir. Öğretmenlerimiz, bilgi ve deneyimleriyle öğrencilerimize rehberlik ederken, onları hayata hazırlamakta ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmektedir. Öğretmenlerimizin bu özverili çalışmaları, ülkemizin geleceğini şekillendirmekte ve genç nesillerin başarısına katkı sağlamaktadır. Öğretmenlik mesleği, sadece bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilerimizin karakter gelişimine katkıda bulunur. Sizler, çocuklarımızın hayatında birer rol model olarak, onların topluma uyum sağlamalarına ve başarılı bireyler olmalarına yardımcı oluyorsunuz. Bu nedenle, öğretmenlerimizin özverili çalışmalarını takdir ediyor ve onlara olan minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; "Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir." Bu vesileyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, onun izinde yürüyen tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Hayatta olan öğretmenlerimize sağlık ve esenlikler diliyor, görevde olan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da ziyareti kabulden dolayı öğretmenler adına Vali Aksoy'a teşekkür ederek eğitimde kaydedilen başarılar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aksoy'dan Öğretmenler Günü Ziyareti - Son Dakika

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