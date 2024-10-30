Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlandı

Cumhuriyet\'in 101. Yılı Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy kabul töreni gerçekleştirdi.

30.10.2024 10:12  Güncelleme: 10:15
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy kabul töreni gerçekleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy kabul töreni gerçekleştirdi. Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy davetlileri kapıda karşıladığı tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı.

"Türkiye'miz, ikinci yüzyılında muasır medeniyetler seviyesine daha da yaklaşmıştır"

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlere dua edilmesiyle devam eden törene katılanlara teşekkür eden Vali Hüseyin Aksoy programda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet, milletimizin demokratik bir yapıda aydınlanmasını, çağdaşlaşmasını ve kalkınmasını sağlamıştır. Kutladığımız her Cumhuriyet Bayramı, birlik ve beraberliğimizi koruma ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet yaşatma kararlılığımızın ifadesidir. Milletimiz cumhuriyetle birlikte milli bir devletin, onurlu ve eşit haklara sahip vatandaşları haline gelmiştir. Devletinin tek ve gerçek sahibi olan milletimiz, cumhuriyeti kuranlara ve onu yüceltenlere minnet ve şükran duymaktadır. Türk gençliği, şanlı mazimizden aldığı ilhamla yeni yüzyılımızı yeni nesillere emanet edecektir. Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i her şartta yüceltecektir. Türkiye'miz, ikinci yüzyılında muasır medeniyetler seviyesine daha da yaklaşmıştır. Atatürk'ün ifadesiyle kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyetimiz, 101. yılında dünyada mazlumun, barışın, istikrarın temsilcisi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, önünde uzanan aydınlık yolda, emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Milletimiz, benimsediği milli ve manevi değerleri muhafaza ederek, uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürecektir. Değerli konuklar, bizi aydınlık geleceğimize taşıyan bu inançla, Cumhuriyetimizin 101. Kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Hepinize saygı, sevgi ve esenlikler diliyorum" dedi.

Konuşmadan sonra Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve eşi Aygül Güneykaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce, Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Dr. Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan ve diğer protokol üyeleri ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına hazırlanan pastayı kesti. Valimiz ve eşi Hülya Aksoy, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Program, Vali Aksoy ve eşinin davetlileri uğurlamasının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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