Vali Çelik, Çukurca Devlet Hastanesi\'ni Ziyaret Etti

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, Çukurca Devlet Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştirerek; sağlık hizmetlerine dahil edilen ameliyathane, doğumhane ve yoğun bakım servisleri hakkında bilgiler aldı. Yetkililerden hastanenin teknik kapasitesi ve yürütülen sağlık hizmetleri hakkında da bilgi alan Vali Çelik, vatandaşların memnuniyeti için emek sarf eden tüm sağlık personellerine teşekkürler etti. Ziyarette hastanenin acil servisini de ziyaret ederek tedavi gören vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgiler alan Vali Çelik, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - HAKKARİ