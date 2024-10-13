Hakkari Valisi Çelik'ten Derecik Ziyareti - Son Dakika
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Hakkari Valisi Çelik'ten Derecik Ziyareti

Hakkari Valisi Çelik\'ten Derecik Ziyareti

Hakkari Valisi Ali Çelik, Irak sınırında bulunan Derecik ilçesine bağlı Anadağ, Gelişen ve Uslu köylerinde yapılan hizmetleri yerinde denetleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

13.10.2024 10:29
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Irak sınırında bulunan Derecik ilçesine bağlı Anadağ, Gelişen ve Uslu köylerinde yapılan hizmetleri yerinde denetleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Ali Çelik, Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü Yeşilova mezrası yolunda yapımı tamamlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sırasında yolun 2,5 kilometrelik kısmının il özel idaresi tarafından sathi kaplama asfalt olarak tamamlandığı, kalan 7,5 kilometrelik bölümün ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt ile yapıldığı belirtildi.

Vali Çelik, altyapı ve ulaşım projelerinin köy sakinlerinin yaşam kalitesine sağladığı katkıya dikkat çekerek, bu tür çalışmaların önemini vurguladı. Yol çalışmalarını yürüten ekibe teşekkür eden Çelik, bölgenin ulaşım altyapısının daha da güçlendirilmesi için yatırımların sürdürüleceğini ifade etti.

Terörle mücadelede yüzlerce vatan evladını şehit veren 'şehitler ve gaziler diyarı' olarak bilinen Derecik'te gerçekleştirilen programda ise anne karnında şehit edilen Beyaz bebek, kadınlar ve genç şehitler başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi. Burada konuşan Vali Çelik, "Anne karnında katledilen şehit bebeğimiz Beyaz'ı, kadınlarımızı, gencecik fidanlarımızı asla unutmayacağız. Bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.

Vali Çelik, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve birlik beraberliği göstermek adına yapılan bu mevlit programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Ali Çelik ve beraberindekiler, daha sonra Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyünde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeyi ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte 13 kilometrelik Gelişen-Koryürek yolunda yürütülen 1. ve 2. kat sathi kaplama asfalt yapım işini denetleyen Vali Çelik, çalışmaların ilerleyişi hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Yol yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için ilgili birimlere gerekli talimatları veren Vali Çelik, köy sakinleri ile bir araya gelerek onların istek ve taleplerini dinledi. İmkanlar dahilinde gereken desteğin sağlanacağını belirten Vali Çelik, köy sakinleriyle samimi bir sohbet ortamı kurarak karşılıklı istişarelerde bulundu.

Ziyaret sonrası basın mensupları ile bir araya gelen Vali Çelik, "Güzel bir hafta sonuydu, çokça muhabbet ettik, dertleştik. Vatandaşlarımızın kendi bahçelerinde yetiştirdikleri nar, incir ve üzüm ikramlarını tatma imkanı yakaladık. Hakkari deyince algılarda değişiklik var ama şunu bilmek lazım; Derecik, Şemdinli ve Çukurca ilçelerimiz iklim olarak Hakkari merkez ve Yüksekova'ya göre farklılık gösteriyor. Buralarda nar, incir, üzüm gibi daha sıcak iklim bitkilerini de rahatlıkla görebiliyoruz. Çok da lezzetli. Herkesi Derecik'te incir yemeye bekliyoruz" dedi

Vali Çelik ve beraberinde bulunan Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Uslu köyüne geçerek, burada Aziz Ulukan'ın taziyesine katıldı. Vali Çelik, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Valisi Çelik'ten Derecik Ziyareti - Son Dakika

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