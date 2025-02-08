Geçtiğimiz günlerde '38 Ayar Adam' başlığı ile duyrulan ve Kayseri'de büyük ilgi gören 38 Ayar Adam Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e özel olarak hazırlananan plaket takdim edildi.
Takdim edilen plakette şu nota yer verildi; "Sana sadece bu şehir değil, Türkiye minnettar! 6 Şubat deprem felaketinde gösterdiğiniz üstün gayret, fedakarlık ve kahramanlığınız, milletimizin dayanışma ruhuna ilham olmuştur. Teşekkürlerimizle" - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Vali Çiçek'e 38 Ayar Adam Plaketi - Son Dakika
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