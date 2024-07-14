Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Şehit Kübra Doğanay'ı Anma Töreninde Konuştu - Son Dakika
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Şehit Kübra Doğanay'ı Anma Töreninde Konuştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Şehit Kübra Doğanay\'ı Anma Töreninde Konuştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ı mezarı başında anma töreninde konuştu. Çiçek, hainlerin unutmaması gerektiğini ve Türkiye'nin kahramanlarıyla birlikte bölünemeyeceğini vurguladı.

14.07.2024 17:52  Güncelleme: 17:59
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Ankara'daki Polis Özel Harekat Merkezi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay, mezarı başında anıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Hainler hiç unutmasınlar; bizde Kübra Doğanay'lar, Cennet Yiğit'ler bitmez" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki protokol üyeleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın ailesini Yeşilhisar ilçesindeki evlerinde ziyaret etti. Şehit ailesiyle sohbet eden Çiçek ve Büyükkılıç, daha sonra şehit Doğanay'ın mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından mezara karanfil bırakan Çiçek, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Çiçek, "15 Temmuz'un yıldönümünde ilk önce vefamızı, minnetimizi göstermek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın annesi Hikmet ablamız, babası Harun abimizin evine ilimizin protokolüyle gelerek, hem hayır dualarını alıp, hem de minnettarlığımızı ifade etmek istedik. Ardından şehidimizin mezarına gelerek, dualar ettik. Biz şehit olanların ölü olmadığına ve cennette bizi beklediklerine iman ediyoruz. İnşallah Allah onların şefaatine bizleri nasip eder. Cennette anneleri ile kavuşur, bizlerde onların şefaatlerinden yararlanabilirsek, cennette kavuşuruz. Kayseri'nin 2 tane yiğit evladı var. Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit. Aynı okuldan mezun 2 arkadaş, aynı hain saldırıda şehit oldular. Ancak hainler hiç unutmasınlar; bizde Kübra Doğanay'lar bitmez, Cennet Yiğit'ler bitmez" ifadelerini kullandı.

Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay gibi kahramanların bulunduğu sürece hainlerin Türkiye'yi bölemeyeceğini ve karıştıramayacağının altını çizen Çiçek, "Bugün Kübra Doğanay'ın adına yapılan okuldan mezun olanlar ve o okulda okuyanlar Hikmet annemizi ziyaret ederek, 'biz de Kübra'larız, biz de milletin tehlikeye düştüğü anda aynı şekilde aynı meslekleri tercih ederek ya da farklı meslekleri seçerek, gözümüzü kırpmadan canımızı veririz' diyorlar. Yine Cennet Yiğit adına yapılan okulda öğrencilerimizle görüştüğümüzde aynı şeyleri onlardan duyuyoruz. Dolayısıyla bu memlekette Cennet Yiğit'ler ve Kübra Doğanay'lar olduğu sürece de hainler hiçbir zaman bu memleketi karıştıramayacaklar. Bunu ne FETÖ başaracak ne PKK başaracak ne de ülkemizi bölmek ve yıkmak isteyen dış düşmanlar başaracak. Çünkü bizim erkeği de kadını da kahraman olan ve bu millet için gözünü kırpmadan can veren bir milletin evladıyız. Ben 15 Temmuz'un yıldönümünde Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit'i rahmet ve minnetle anıyorum. Ailelerine de özellikle böyle bir evlat yetiştirdikleri için minnettarlığımı ve şükranlarımı arz ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Allah onlara uzun ömür versin" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Şehit Kübra Doğanay'ı Anma Töreninde Konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Şehit Kübra Doğanay'ı Anma Töreninde Konuştu - Son Dakika
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