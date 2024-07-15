Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı\'nı ziyaret etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesini ziyaret etti.

Ziyarete Vali Çiftçi'nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Hasan Aykut ve daire müdürleri katıldı.

Vali Çiftçi ve il protokolü, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir ve yönetim üyeleri ile bir süre sohbet ederek şehitlerimizi yad etti. Hayatta olan kahraman gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir ömür niyaz etti. - ERZURUM