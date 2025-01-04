Erzurum'da Yeni Öğrenci Yurdu İncelemesi - Son Dakika
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Erzurum'da Yeni Öğrenci Yurdu İncelemesi

Erzurum\'da Yeni Öğrenci Yurdu İncelemesi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Olur Anadolu Lisesi ve Şehit Abdulkadir Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

04.01.2025 10:55  Güncelleme: 10:57
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Olur Anadolu Lisesi ve Şehit Abdulkadir Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

2015 yılında eğitime yüzde 100 destek Projesi kapsamında İller Bankası tarafından 150 kız, 150 erkek öğrenci kapasiteli olarak yapımına başlanan öğrenci yurdu, 2024 yılında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatları doğrultusunda 07 Mart 2024 tarihinde ikmal inşaatı için sözleşme imzalanan proje tamamlanma aşamasına geldi.

Öğrenci yurdu, ikinci öğrenim dönemi itibarıyla Olur ilçemizdeki ortaöğretim öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacak.

Vali Mustafa Çiftçi'nin incelemeleri esnasında, Kaymakam Mehmet Kaan Kini, Belediye Başkanı Vedat Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Levent Çakmur, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da hazır bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Yeni Öğrenci Yurdu İncelemesi - Son Dakika

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