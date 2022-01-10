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Vali Karadeniz Manisalı basın mensuplarını ağırladı - Son Dakika

Vali Karadeniz Manisalı basın mensuplarını ağırladı

10.01.2022 14:04
Vali Karadeniz Manisalı basın mensuplarını ağırladı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manisalı basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manisalı basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Manisalı basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yapılan kahvaltının ardından konuşan Manisa Gazeteciler Cemiyeti Ali Filizkan, yerel basının yaşadığı sorunları dile getirdi. Başkan Filizkan, özellikle girdi maliyetleri nedeniyle zor dönemler yaşadıklarını belirterek, Girdi maliyetleri arttı. Gerekli ilanları alamıyoruz. Tüm sektörlerde ekonomi iyi olursa basın sektörü de iyi olur diye düşünüyorum. Sektörün kapsamlı bir değişime ve yenilenmeye ihtiyacı var. Meslek yasasının internet yasasının çıkmasına ihtiyaç var. Hem televizyon hem yazılı basında maliyetler çok artmış durumda. 1961 yılında kazanılan mesleki haklarımızın ulusal ve yerel bazda uygulanmasını istiyoruz. Bugün birçok gazeteci asgari ücretin de altına çalışıyor. Hayallerimizin gerçekleşeceğine inanıyoruz bundan umudumuz var. Özellikle salgın döneminde zor durumda çalışan arkadaşlarımızdan 66 kişi aramızdan ayrıldı. Allahtan rahmet diliyoruz" dedi.

Gazetecilerin devletin ve idarecilerin sahada ki gözü olduğunu ifade eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, özveriyle görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. 10 Ocak Gününün ayrıca İdareciler Günü olduğunu da söyleyen Vali Karadeniz, bu iki meslek grubunun aynı güne denk gelmesinin de sevindirici olduğunu söyledi.

Manisalı basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulunan Vali Karadeniz, korona virüs salgınında son bir haftada artış yaşandığına dikkat çekerek, "Geçen yıl Kasım ayında hepinizin bildiği gibi zirve noktasına ulaşmıştı ondan sonra alınan tedbirlerle Haziran 2021'e geldiğimizde bir hayli gerilemişti virüs. Ancak tabi ki sosyal hayatın ekonomik hayatın da bir şekilde devam etmesi gerekiyor ve bu çerçevede tedbirler kaldırılınca Ağustos sonuna kadar bir miktar artış seyrine girdi ancak o tarihten Aralık sonlarına kadar da durağan bir seyirdi gitti, yani biraz arttıktan sonra sabit gitti ama görüyoruz ki son bir hafta on gündür ilimizde de bir artış var. Bu artış yaklaşık 100'de 20 seviyesinde hastaneye yatışı da artırmış durumda. Elbette ki vaka sayımızda ki artış yaklaşık 2 katı ama bunun hastaneye yansıması yüzde yirmi beş. Yani sadece hasta yatış oranında bir düşüklük sağlıyor yoksa virüs bitti demek değil. Bu artışın nerede duracağını da şu anda bizim bilme şansımız yok ama bildiğimiz bir şey var ki bizim tedbirlerimizi almaya devam edersek ve aşılarımızın da katkılarıyla ben inanıyorum ki virüs kontrol altına alınacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa'da son 1 yıldaki asayiş olayları hakkında da bilgi veren Vali Karadeniz, asayiş olaylarının 2020 yılına göre 2021 yılında yüzde 27'lik bir düşüş yaşandığını söyledi. Vali Karadeniz, "İlimizde 2020 yılında yaşanan asayiş olayı sayısı, 52 bin 225. İlimizde 2021 yılında yaşanan asayiş olayı sayısı 41 bin 150. 2020 yılına oranla 2021 yılında asayiş oranı yüzde 27 düşmüştür. İlimizde 2021 yılında yaşanan toplam trafik olayı 6 bin 661. Ölümlü kaza sayısı 69, ölü sayısı ise 89. Traktör kaza sayısı 104 iken bu kazalarda 15 kişi hayatını kaybetmiştir. Motosiklet ve motorlu bisiklet kaza sayısı bin 921 iken bu kazalarda da 15 kişi vefat etti. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında verilen tedbir kararına aykırılık vaka sayısı 157 iken maalesef kasten öldürme sayısı da 4. 2021 yılında 16 bin 38 kişi hakkında tedbir kararı alınırken 2021 yılında 59 kişi tutuklanmıştır" dedi. - MANİSA

Vali Karadeniz Manisalı basın mensuplarını ağırladı
Vali Karadeniz Manisalı basın mensuplarını ağırladı
Vali Karadeniz Manisalı basın mensuplarını ağırladı

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Yaşar Karadeniz, Karadeniz, Manisa, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Karadeniz Manisalı basın mensuplarını ağırladı - Son Dakika


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