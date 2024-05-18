Antalya Protokolü 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı\'nı Kutladı

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Antalya protokolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "İnanıyorum ki, gençlerimiz 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize emin adımlarla yürüyeceklerdir" dedi.

19 Mayıs'ın Türk Milleti'nin bağımsızlık yolunda attığı ilk adım olduğunu söyleyen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir' diyerek attığı ilk adım, 'Ya İstiklal ya Ölüm' parolasıyla, zaferle taçlanan büyük bir mücadeleye dönüşmüştür. Hiç şüphesiz, aziz milletimizin, bir kere daha ölümü yenip istiklalini kazanmasının, cennet vatanımıza vurulmak istenen esaret zincirini ilelebet kırmasının sırrı, 19 Mayıs 1919 günü yüksek bir inanç, azim ve kararlılıkla atılan ilk adımdadır ve bu sır, Gazi Mustafa kemal Atatürk tarafından en büyük gücümüz olan gençlerimize, 19 Mayıs Gençlik ve spor Bayramı olarak söylenmiştir" dedi.

"'Türkiye Yüzyılı hedefiyle"

Gençlerin bağımsızlıktan ödün vermeden 'Türkiye Yüzyılı' hedefinde emin adımlarla yürüyeceklerine olan inancını belirten Şahin, "İnanıyorum ki, gençlerimiz, bu sırra yüksek bir inançla sarılacak, karakterleri olan bağımsızlıktan ödün vermeden çalışacak; bilimden, sanata, teknolojiden, spora her alanda, başarılara imza atarak 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize emin adımlarla yürüyeceklerdir. Bu inançla; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, ebediyete uğurladığımız tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşun ilk adımı, istiklal mücadelemizin parolası olan Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Böcek: "Minnet ve saygıyla anıyorum"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yayınladığı kutlama mesajında, "'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 105. yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Çevik: "Bağımsızlık ateşi Anadolu'ya dalga dalga yayıldı"

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan gençlere her türlü desteği vermenin milli bir görev olduğunu belirterek, "Sizlerin, milletimizin kurtuluş ve Devletimizin kuruluş mücadelesini en iyi şekilde öğrenip dersler çıkararak, ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını bilen, yüksek idealleri olan, çağın gerektirdiği bilim ve teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten, eser ortaya koyan nesiller olarak yetişmeniz; Cumhuriyetimizin bekasını güvenceye kavuşturacaktır. Bu itibarla, geleceğimizi emanet ettiğimiz sizlerin ecdadımızdan daha da üstün niteliklere sahip olmanız ve geleceğe güvenle bakmanız için her türlü desteği vermek de bizler için mili bir görevdir. Bu duygularla; bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Türk istiklalini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek koruma görevini emanet alan gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" açıklamasında bulundu.

Dere: "Gençlerimize güveniyoruz"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de yayımladığı mesajda, "ESOB olarak biz ülkemizi ve milletimizi aydınlık yarınlara emin adımlarla taşıyacak olan gençlerimize güveniyoruz. Her zaman coşku ve inançla ifade ediyoruz ki; tarihin seyrini değiştirerek destan yazan bir milletin torunları olarak Cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkacağız. Kalbi vatan millet aşkıyla dolu, fikri hür, vicdanı hür kuşaklar yetiştirme görevimizi yılmadan sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla

anıyor, Geleceğimizin güvencesi gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Çandır: "Türk ekonomisini güçlendiren gençlik, Türkiye Cumhuriyetini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkaracaktır"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ise mesajında şunları kaydetti:

"85 milyonluk nüfusa sahip ülkemiz nüfusunun yüzde 15'ini gençler oluşturuyor. Cumhuriyetin temel değerlerini özümseyen ve sahip çıkan, eğitimli, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan, dünyayı takip eden, potansiyeli ve öz kaynaklarıyla ekonomisini güçlendiren gençlik, Türkiye Cumhuriyetini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkaracaktır. Bunun için başta eğitim olmak üzere bazı alanlarda ciddi bir politika değişikliğine gidilmeli, projeler geliştirilmelidir. Ata'mız da 'Ey yükselen yeni nesil. İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz' diyerek gençlere olan inancını ifade etmiştir. Bu duygularla milli mücadelenin kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız için canını feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." - ANTALYA