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Vali Tutulmaz ve GMİS yönetimi Atatürk'ü andı - Son Dakika

Vali Tutulmaz ve GMİS yönetimi Atatürk'ü andı

09.11.2021 16:49
Vali Tutulmaz ve GMİS yönetimi Atatürk'ü andı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve GMİS Yönetimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. Yılı münasebetiyle anma mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve GMİS Yönetimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. Yılı münasebetiyle anma mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, mesajında "Milli mücadelenin önderi, yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yılında milletçe büyük bir özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Atatürk, tüm yaşamını milletine adamış, milli mücadele yıllarındaki güçlükler karşısında, milletine güvenerek tarihin akışını değiştiren destansı başarılara imza atmış, yok edilmek istenilen bir milleti, milletinden güç alarak, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla ayağa kaldırmış, eşsiz askeri dehası, üstün liderlik vasfı, engin ileri görüşlülüğü, sevk ve idare yeteneği ile milletimize yön vererek zaferle taçlandırılan Kurtuluş mücadelesi sonucunda yeni ve tam bağımsız bir devlet kurmuştur. Atatürk, milletimizin yazgısını değiştirerek, ülkesinin ve milletinin bugünlere güvenle kavuşmasını sağlamış, çağa damgasını vurmuş, Türk ve dünya tarihinde derin izler bırakmış bir liderdir. Asil milletimiz ve sevgili gençlerimiz; Atatürk'ün fedakar, vefakar milleti ile birlikte kurarak bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak hep ileriye ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışacak, büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni her daim gözetecek, sahip çıkacak, koruyacaktır.

Milli mücadelenin önderi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Atatürk sonsuza dek gönlümüzde yaşayacak, O'na duyulan sevgi ve saygı hiçbir zaman eksilmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 83. yılında gönül borcu, özlem ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu adına 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesaj şöyle;

"Türk ulusu; Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83'üncü yılında büyük bir özlemle anıyor. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak, tüm imkansızlıklara rağmen, ulus bilinci ve tam bağımsızlık inancıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir değişim ve gelişim yaşadı. Ulusal ve tam bağımsızlıkçı anlayış, Türkiye'nin hızla gelişmesinin ve dünyanın en güçlü ve onurlu ülkelerinden biri olmasının yolunu açtı. Atatürk'ün ortaya koyduğu ve yaşamı boyunca uyguladığı ilkeler, her türlü zorlukları aşmamıza ve çağdaş medeniyeti yakalamamıza yeter.

Bizler, O'nun ilkelerinin takipçisi olmaya, aydınlattığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. O'nu bir kez daha rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz." - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz ve GMİS yönetimi Atatürk'ü andı
Vali Tutulmaz ve GMİS yönetimi Atatürk'ü andı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Zonguldak, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Tutulmaz ve GMİS yönetimi Atatürk'ü andı - Son Dakika


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