Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü Gaziler ve Aileleri Onuruna İftar Programı Düzenledi

Yerel

Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü ev sahipliğinde gaziler ve aileleri onuruna iftar programı düzenledi.

Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü iftarını gazilerle birlikte yaptı. Manisa Öğretmenevinde Vali Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü'nün ev sahipliğinde düzenlenen programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Garnizon Komutanı P. Alb. Zeynel Abidin Alptekin, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Büyükşehir Belediye Başkan V. Mehmet Güzgülü, Baro Başkan V. Ayşe Hasar, Vali Yardımcıları Mustafa Harputlu ve Mevlüt Özmen, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, gaziler ve aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

Oruçların açılmasının ardından programda bir konuşma yapan Vali Ünlü, gazilerle Ramazan akşamında bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Türk-İslam kültür ve medeniyetinin merkezinde, 'vatan sevgisi imandandır' düsturu vardır. Kadim medeniyetimiz, evlatlarını 'vatan için ya şehit ol ya gazi' duası ile büyüten, mukaddes ana babaların öpülesi elleri ile yoğrulmuştur. Mazisinden atisine gazi olan Türk Milleti için gazilik, ömür boyunca taşınacak bir gurur ve övünç madalyasıdır. Kolu kopsa da bayrağını vermeyen, bacağını verse de vatanını namerde çiğnetmeyen, haine ve zalime geçit vermeyen gazilerimiz, bağımsızlığımızın koruyucuları, geleceğimizin mimarlarıdır. Şehadetten önceki son adım olan gazilik, korkuya savaş açıp, hayatı hiçe sayarak, ölüme meydan okumanın kıvancını yürekte taşımaktır. Her gazimiz, her şehidimiz milletimizin ortak değeridir. Bizlere bağrını açan güzel vatan topraklarının her karışında şehit ve gazilerimiz vardır. Anadolu'nun mazisinde Sultan Alparslan'ın cesareti, Osman Gazi'nin feraseti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün azim ve mücadelesi vardır. Şehit ve gazilerimizin bunca fedakarlığı karşısında bizim görevimiz, bize bırakılan emanetlere sahip çıkmak, onlara olan minnet ve vefa borcumuzu ödemektir" dedi.

Manisa'da 39'u Kore, 277'si terör ve görev, 970'i Kıbrıs Gazisi olmak üzere bin 286 gazinin olduğunu dile getiren Vali Ünlü, "Bizler, her fırsatta siz değerli gazilerimizi ziyaret edip, hatırınızı sormaya, hayır dualarınızı almaya gayret ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Sizlerin, Rab'bimin katında ve milletimizin gönlünde sahip olduğu mertebe çok yüksektir. Ne yapsak şehitlerimizin kanları, gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları karşısında minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Bu akşam iftar davetimize katılarak bizleri şereflendirdiğiniz için teşekkürlerimi iletiyor, saygılarımı sunuyorum." Şeklinde konuştu.

Gazze'de dünyanın gözü önünde yaşanan soykırıma da değinen Vali Ünlü, bir an önce bu soykırımın bitmesi ve Gazze halkının da artık huzurlu ve mutlu yarınlara kavuşmasını temenni etti.

Programın devamında Vali Enver Ünlü ve Eşi Sema Ünlü, gaziler ve aileleri ile tek tek sohbet ederek, hatırlarını sordu. - MANİSA