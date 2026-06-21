Aydın Valisi'nden huzurevi ve şehit babasına ziyaret - Son Dakika
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Aydın Valisi'nden huzurevi ve şehit babasına ziyaret

Aydın Valisi\'nden huzurevi ve şehit babasına ziyaret
21.06.2026 22:06
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, Babalar Günü'nde huzurevindeki yaşlıları ve şehit polis memuru Ömür Nam'ın babasını ziyaret ederek günlerini kutladı, şehit ailelerine destek mesajı verdi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, Babalar Günü dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlıları ve şehit polis memuru Ömür Nam'ın babasını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Babalar Günü kapsamında ilk olarak Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Vali Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, huzurevinde kalan büyüklerle bir araya geldi. Büyüklerle sohbet eden Varol çifti, onların hal ve hatırlarını sorarak talep ve temennilerini dinledi. Huzurevinde bulunan babaların Babalar Günü'nü kutlayan Vali Varol, tüm büyükler için sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temennisinde bulundu.

Vali Varol ve eşi Funda Varol, daha sonra Babalar Günü dolayısıyla şehit Polis Memuru Ömür Nam'ın babası İsmail Nam'ı ziyaret etti. İsmail Nam'ın Babalar Günü'nü kutlayan Varol çifti, aileyle bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Vali Dr. Osman Varol, "Bugün huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimize ve onları yetiştiren fedakar anne ve babalara borçluyuz" dedi.

Vali Varol, Babalar Günü vesilesiyle şehit Polis Memuru Ömür Nam başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet, minnet ve dualarla andıklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Valisi'nden huzurevi ve şehit babasına ziyaret - Son Dakika

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