Vali Yiğitbaşı, iftarda Kıbrıs Gazisi\'nin sofrasına konuk oldu

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, iftarda Kıbrıs Gazisi'nin sofrasına konuk oldu.

Vali Yiğitbaşı, Ramazan ayının son günlerinde ziyaretlerine devam ediyor. Vali Yiğitbaşı bu çerçevede

Kıbrıs Gazisi Şaban Koçak'ın iftar sofrasına konuk olarak oruçlarını gazi ve ailesiyle açtı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, "Şaban Amcamızla Fatma teyzemizin kızları Kamile Koçak'ın evine misafir olduk. Sıcak bir aile ortamında Şaban amcamızın samimi sohbetinden istifade ettik, Kıbrıs Barış Harekatı ve 53 yıllık evliliğinden paylaştığı kıymetli anıları dinledik.

Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşarken Rabbim Aziz Milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin, Şaban amcamız ve kıymetli gazilerimize ailece sağlıklı, uzun, hayırlı ömürler versin, şehitlerimizin makamlarını ali eylesin" dedi.

Öte yandan, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı'da ziyarete katıldı. - AFYONKARAHİSAR