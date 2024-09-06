Kayseri\'de TRT Sanatçıları Şehir Konserleri

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen TRT Sanatçıları Şehir Konserleri'ne katıldı. Unutulmaz bir müzik şölenine sahne olan gecede konuşan Büyükkılıç, "Adeta gönüllerimizi titrettiniz. Kayseri'mize böyle bir program yakıştı" dedi.

Kadim kent Kayseri'de bir taraftan kültür sanat alanında yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan da Kayserilileri kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde TRT Sanatçıları Şehir Konserleri düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi büyük etkinlik alanını dolduran müzik severler, TRT sanatçılarının Naci Düzel şefliğinde seslendirdiği yöresel şarkı ve türkülerle eşsiz bir müzik ziyafeti yaşadı.

5 Eylül Perşembe günü saat 21.15'te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi büyük etkinlik alanında Kayserililerin yoğun ilgisi ile düzenlenen konser unutulmaz bir müzik ziyafetine dönüştü.

Şef Naci Düzel yönetimindeki muhteşem konsere Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özer, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TRT Müzik, TRT Nağme ve TRT Türkü radyo kanallarından canlı olarak yayınlanan konser, sunucuların; 'Medeniyetlerin göz bebeği, görkemli Kayseri'den selamlıyoruz hem sizleri hem de bizleri izleyen, dinleyen tüm dostlarımızı', 'Bir yanımızda bütün heybetiyle Erciyes, karşımızda pırıl pırıl Kayseri, bu şehre yaraşır bir güzellikte gönlümüz bu akşam müziğe doyacak' sözleri ile başladı.

Muhteşem müzik ziyafetinin yaşandığı gecede konuşan Başkan Büyükkılıç, "Gönlümüzü titreten sanatçı dostlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız diyorum" dedi.

"Kayseri'mize Böyle Bir Program Yakıştı"

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye böylesine bir programın yakıştığını ifade ederek, "TRT'mizin Genel Müdürü Prof. Dr. Zahit Sobacı hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Burası Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, şenlendirdiniz, adeta gönüllerimizi titrettiniz. Kayseri'mize böyle bir program yakıştı. TRT'miz iyi ki varsınız diyor, her birinize sevgiler, saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar da Kayseri'ye neşeli dakikalar yaşattıkları için TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz ve TRT sanatçılarına teşekkür etti.

TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz ise programda emeği geçen Başkan Büyükkılıç ve Kayseri Valiliği'ne teşekkür ederek, "Tüm Kayserilileri, hemşehrilerimize bu neşemize, heyecanımıza ortak olmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Başta valiliğimiz ve belediye başkanımız olmak üzere de bu organizasyon sürecinde bizlere çok ciddi destekleri oldu. Sizlerin huzurunda kendilerine çok teşekkür ediyorum hem Memduh Başkanıma hem sayın valime. Sağ olsunlar, var olsunlar" şeklinde konuştu.

Kendisi de Kayserili olan, TRT spikeri ve konserin sunucularından Ayfer Durak da "Kayseri, tarihin, sanatın, kültürün, ticaretin ve emeğin başkenti, görkemli şehir Kayseri" diyerek, "Heybetli Kayseri yüreklerimizde bir sevinç, notalarımızda sizden aldığımız güç vardı bu gece. Bu şehir Erciyes'in gölgesinde büyüyen tutkunun, tarihin derinliklerinden süzülen müziğin yankılandığı yer oldu. Siz olmasanız bu şarkılar bu türküler bu kadar anlam bulabilir miydi? Kayseri, biz sizi hiç unutmayacağız, siz de bizi unutmayın" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz'a kilim ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından çıkan 'Erciyes' kitabı hediye ederken, Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar da Yaz'a Kültepe kazılarında gün yüzüne çıkarılan kil tabletlerin imitasyon setini takdim etti. Yaz da Büyükkılıç ve Türkdamar'a nostaljik radyo hediye etti.

Konser sonunda protokol üyeleri ve sanatçılar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ