Van Belediyesi Eşbaşkanlarına Dayanışma Ziyaretleri Devam Ediyor

Yerel

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'a yönelik dayanışma ziyaretleri üçüncü gününde de devam ediyor. Van'da siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri yaptıkları açıklamalarla halkın iradesinin yanında duracaklarını vurguladı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 11 Şubat'ta Abdullah Zeydan'a verdiği 3 yıl 9 ay hapis cezası nedeniyle, Van halkı olası bir kayyım girişimine karşı Büyükşehir Belediyesi önündeki nöbetini sürdürüyor. Belediye binasında geceyi geçirenler olduğu gibi, ilçe ve mahallelerden de yüzlerce yurttaş sabahın erken saatlerinden itibaren nöbetlerine katıldı. Bugün de birçok siyasi parti, sivil toplum örgütü, bölge milletvekilleri ve belediye eşbaşkanları, Şedal ve Zeydan'ı ziyaret etti.

Soğuk havaya rağmen gece gündüz nöbetlerini sürdüren Vanlılar, "Belediyemizi vermeyeceğiz, sonuna kadar irademizi savunacağız" mesajı verdi. Halkın bu kararlılığına, Eşbaşkan Abdullah Zeydan, şu sözlerle yanıt verdi:

"Van halkı, 85 milyon insanın iradesini savunuyor. Umut olmuş ve herkese büyük bir gurur yaşatıyor."

Sanatçılardan destek çağrısı

Van'da faaliyet gösteren Aryen Huner Derneği ve ŞanoWan sahne sanatçıları da dayanışma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart'ta Van halkı iradesine sahip çıktı. Ancak şimdi bu iradeye yeniden bir müdahale girişimi söz konusu. Halk üç gündür belediye önünde nöbet eylemi gerçekleştiriyor. Van halkı direnişçidir ve iradesini koruyor. Bizler de kültür sanat çalışanları olarak bu direnişin yanındayız. Halkın iradesini sahiplenen herkesi bu dayanışmaya katılmaya çağırıyoruz."

Baro ve ÖHD'den destek ziyareti

Van Barosu Başkanı Sinan Özaras ve Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Van Şubesi'ne bağlı avukatlardan oluşan bir heyet de Büyükşehir Belediyesi'ne dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Heyet, Eşbaşkan Şedal ve Zeydan ile birlikte basın açıklaması yaptı.

Şedal: Mutlaka kazanacağız

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal, şu ifadeleri kullandı:

"Bize 'diliniz, kimliğiniz, toprağınız yok' diyorlar. Ama biz her defasında irademizi gasp edenlere gereken cevabı veriyoruz. 31 Mart'ta, 1-2 Nisan Van direnişinde de bunu gösterdik. Şimdi de burada cevap veriyoruz. Mutlaka kazanacağız! Çünkü biz eşitlik, özgürlük ve adalet için direniyoruz. Toplumsal barışa en yakın olduğumuz bu süreçte hükümete sesleniyoruz: Halkın, gençlerin, kadınların iradesinden elinizi çekin. Barış ancak bu şekilde sağlanır."

ÖHD: Hukuksuzluğa karşı direniş büyüyecek

ÖHD'li avukat Ebru Demirtepe de belediyelere yönelik müdahale girişimlerini kınadıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Eşbaşkanlarımıza destek olmak için buradayız. Türkiye'de sistem, Kürt halkının iradesine sürekli müdahale ederek halkı yok sayıyor. Biz bu hukuksuz uygulamalara karşı her zaman direneceğiz, asla boyun eğmeyeceğiz. 1-2 Nisan'da halkın gösterdiği direnişle geri adım atmak zorunda kaldılar. Bugün de Van halkının direnişini selamlıyoruz ve her zaman yanlarında olacağız. İktidar, 'seçim hakkı verdik ama iradenizi istediğimiz zaman gasp ederiz' yaklaşımını sürdürüyor. Bizler bu anlayışa karşı direnişimizi daha da büyüteceğiz."

Van Barosu: Halkın yanındayız

Van Baro Başkanı Sinan Özaras ise şu ifadeleri kullandı:

"Van halkı iradesini 31 Mart'ta sandığa yansıttı ve o irade bugün yöneticilerimizdir. Ancak hukuksuz bir mahkeme kararıyla bu irade gasp edilmek isteniyor. Van Barosu ve avukatları olarak, Kürt halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kararın toplum vicdanında ve kamuoyu nezdinde hiçbir geçerliliği yoktur."

Yapılan konuşmaların ardından dayanışma ziyaretleri sona erdi, ancak belediye önündeki nöbet devam ediyor.