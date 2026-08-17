Van-Bodrum için Direkt Uçuş Talebi - Son Dakika
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Van-Bodrum için Direkt Uçuş Talebi

Van-Bodrum için Direkt Uçuş Talebi
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Vanlılar, Bodrum ile Van arasında direkt uçak seferleri için yetkililerle buluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Vanlılar, memleketlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmek için Van-Bodrum arasında direkt uçak seferlerinin başlatılmasını istedi. Bitez Mahallesi'ndeki bir işletmede bir araya gelen Vanlı iş insanları, turizmciler, kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileri, taleplerini AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'ye iletti.

Bodrum Vanlılar Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen buluşmada, iki şehir arasındaki ulaşım sorunu masaya yatırıldı. Katılımcılar, özellikle aktarmalı uçuşlar nedeniyle yaşanan zaman kaybına dikkat çekerek, direkt uçuşların hayata geçirilmesini talep etti. Toplantıda konuşan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Havalimanı'nın yoğun uçuş trafiğine sahip olduğunu belirterek, Bodrum ile Van arasında direkt sefer bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu söyledi. Van'a İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'dan düzenli uçuşlar yapıldığını belirten Türkmenoğlu, Bodrum'daki talebi kapsamlı şekilde dinlediklerini ifade etti. Mevcut sezon için yeni bir uçuş planlamasının zor olduğunu kaydeden Türkmenoğlu, hava yolu şirketleriyle görüşeceklerini belirterek, "Ulaştırma Bakanımızın desteğini isteyeceğiz. Önümüzdeki sezonda Van-Bodrum arasında uçak seferlerinin başlaması için çalışacağız. Bunun sözünü veriyoruz" dedi.

Bodrum Vanlılar Derneği Başkan Yardımcısı Haşim Atasoy ise direkt uçuş bulunmamasının özellikle hastalık ve cenaze gibi acil durumlarda ciddi mağduriyet oluşturduğunu söyledi. Atasoy, "Memleketteki hastamıza, cenazemize gidemiyoruz. Ankara üzerinden gidiyoruz, saatlerce bekliyoruz. İstanbul üzerinden gidiyoruz, yine uzun süre aktarma yapmak zorunda kalıyoruz. Bir günümüz yollarda geçiyor. Cenazelerimize ve taziyelerimize yetişemiyoruz" diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete de Van-Bodrum direkt uçuş talebinin daha önce de kendilerine iletildiğini belirterek, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Havayolu şirketlerinin uçuş planlamalarını yıllık yaptığını ifade eden Mete, havayolu şirketleri ile görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek, "Bodrum ile Van arasında ciddi bir yolcu potansiyeli bulunduğunu görüyoruz. İnşallah önümüzdeki planlama döneminde bu hattın oluşturulması için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

Bodrum Vanlılar Derneği Başkanı İshak Kalkanlı da toplantının verimli geçtiğini belirterek, Van-Bodrum direkt uçuş talebini milletvekillerine doğrudan aktarma fırsatı bulduklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca Bodrum'da yaşayan Vanlıların ulaşımın yanı sıra farklı sorun ve beklentileri de ele alınırken, Van ile Bodrum arasındaki ekonomik, turistik ve sosyal bağların güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, direkt uçuşların başlamasıyla iki şehir arasındaki ulaşımın kolaylaşacağını, özellikle iş dünyası ve turizm açısından önemli bir hareketlilik yaşanacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van-Bodrum için Direkt Uçuş Talebi - Son Dakika

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