Van\'da Engellilerle Buluşma Etkinliği

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde engelli yurttaşlarla bir araya geldi. Eş Başkanlar, engellileri tek tek dinleyip, birlikte halay çekti.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında İskele Yaşar Kemal Parkı'nda engelli yurttaşlarla buluşma ve sosyal tur düzenlendi. Engelliler ile buluşma programına Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, engelliler ve aileleri katıldı. Eş Başkan Şedal ve Zeydan, engellilerin sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sundu.

"Mücadeleyi birlikte büyüteceğiz"

Eş Başkan Neslihan Şedal yaptığı konuşmada, toplum içerisinde dezavantajlı hale getirilen kesimlerin, yönetimin dışında bırakılmak istenmiş olanların, toplumsal yaşamın alanlarının dışına itilmek istenenlerin, emekçinin, kadınların, engelli bireylerin, ekolojistlerin ve tüm toplumsal hareketlerin yanında olduklarını, onlarla birlikte bu mücadeleyi büyüteceklerini ifade etti. Engellilerle kenti yöneteceklerini ve yönetirken de yerel yönetimlerin en öncü gücü olan engelli yurttaşlarla hareket edeceklerini belirten Şedal, "Bizler Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yaşadığımız alanları daha temiz tutan, daha yaşanılabilir, daha erişilebilir bir doğayla iç içe yaşayabileceğimiz, güzel bir Van için pedal çevirdik. Bugün ise engelli bireylerle, yurttaşlarla, arkadaşlarımızla birlikte burada örgütlülüğümüzü büyütmek için bir aradayız. Dolayısıyla yerel yönetimlerin, yani belediyemizin alanına giren ve onların yaşam alanını daraltan bir engel haline getiren bütün alanları, onların özgürce yaşayabileceği, alanlar haline getirmek en temel çalışmamız olacaktır" dedi.

"Üzerimize düşen her şeyi yapma konusunda iddialıyız"

Üzerlerine düşen her şeyi yapma konusunda en büyük iddiayı taşıdıklarını dile getiren Şedal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bize ait olan üstyapı, altyapı, WC'ler, spor salonları, yollar, kaldırımlar, hangi alan, hangi yaşam alanı bizim sorumluluğumuza giriyorsa, daha kolay erişebileceğiniz alanlar haline getirilecek. Dolayısıyla bu üst geçitlerde, alt geçitlerde, asansörlerde, kavşaklarda hem renkli, hem sesli anons ve yönlendirme şablonlarını, alanlarını oluşturacağız ve sizin daha erişilebilir bir yaşam sürdürebilmeniz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu bir kez daha burada ifade edelim ve yapılacak her bir çalışmanın, hayata geçirilecek her bir projenin de destekçisi olduğumuzu bir kez daha burada ifade etmek isteriz. Bu kent hepimizin, biz bunu hep vurguluyoruz. Bu kenti yönetirken hiçbir dinamik, hiçbir toplumsal güç, hiçbir toplumsal hareket hiçbir sivil toplum kuruluşu bu kentin yönetiminin dışında olmayacak. Biz bu kenti ortak akılla yöneteceğimizi söylemiştik ve bu ortak aklın en temel gücü sizlersiniz. En öncü gücü sizlersiniz. Bizler birlikte bu yaşamı daha erişilebilir kılacağız. Önümüzdeki bütün engelleri kaldırabilecek şekilde yöneteceğiz."

"Kentimizi daha erişilebilir ve yaşanabilir hale getireceğiz"

Buluşmada konuşan Eş Başkan Zeydan da engelli bireyler ve aileleriyle olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, kenti kentteki önemli dinamiklerden olan engelli yurttaşlarla yöneteceklerini ifade etti. Kamusal alanlarda, özel alanlarda, parklarda, bahçelerde, toplu taşım alanlarında daha erişilebilir bir kent yaratma adına çalışmaların bundan sonraki süreçte de devam edeceğini belirten Zeydan, şöyle devam etti:

"Artık bütün toplumun kesimleri ve özellikle engelli bireyler bu kenti kendileri yönetecek. Dolayısıyla bundan sonraki bütün planlama süreçlerinde bu anlayışla, ortak akılla birlikte yöneteceğiz ve kentimizi daha temiz, erişilebilir, yaşanılabilir yeşil bir kent haline birlikte getireceğiz. Bu etkinlik de bunlardan biriydi. Biz bu etkinliğe emek veren bütün arkadaşlara, burada katılım gösteren ve bu coşkulu, bu sıcak, bu içten kucaklaşmaya vesile olan bütün arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Eşbaşkan Zeydan'dan engellilere şarkı sürprizi

Van Büyükşehir Belediyesi'nin farkındalık yaratarak engelli bireylerin sosyal hayata katılımını ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği buluşma kapsamında, halk oyunları gösterileri ve müzik programı ile katılımcılar eğlenceli vakit geçirirken, engelli çocukların da yüzleri boyandı.

Buluşma katılımcılara yemek ve çay ikramıyla devam ederken, Eş Başkan Abdullah Zeydan, bir sürpriz yaparak, engelliler için Kürtçe "Qumrike" şarkısını seslendirdi. Etkinlik son olarak, Eş Başkanların engelli bireyler ve aileleriyle Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekmesiyle son buldu.