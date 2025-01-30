Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanına Destek Ziyareti - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanına Destek Ziyareti

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Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava nedeniyle Van'daki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'ı ziyaret etti. Ziyaretçilerin destek mesajları dikkat çekti.

30.01.2025 22:24  Güncelleme: 00:42
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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası nedeniyle siyasi parti ve sivil toplum örgütleri destek ziyareti yaptı.

Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan hakkında açılan davanın duruşmasının Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi dolayısıyla, kentteki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri Belediye'ye gitti.

Ziyaretçileri Eşbaşkan Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan karşıladı. Ddayanışma duygularını paylaşan ziyaretçiler, her koşulda belediye eşbaşkanlarını desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi. Eşbaşkan Zeydan hakkında açılan davaya ve belediyelere yönelik kayyım politikalarına da tepki gösterildi.

Eşbaşkanlar ziyaretleri nedeniyle siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve halka teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak bugüne kadar yaptıkları gibi bundan sonra da Van halkına hizmetlerini sürdüreceklerini dile getirdi. Eşbaşkanlar bu süreçte dayanışmanın önemine vurgu yaparak, ağır süreçlerin üstesinden birlikte mücadele ederek gelinebileceğini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan ziyaretlerde aralarında Gevaş Belediye Eşbaşkanları Ruknettin Hakan ve Kübra Akti, Çatak Belediye Eşbaşkanları Reşat Eraslan ve Gülten Baran, Çaldıran Belediye Eşbaşkanları Fettah Hasçelik ve Hatice Atabay, Özalp Belediye Eşbaşkanları Sakine Kutpınar ve Ecevit Ceylancı, Saray Belediye Eşbaşkanı Davut Acar, Gürpınar Belediye Eşbaşkanı Mehmet Tahir Ertaş, Erciş Belediye Eşbaşkanı Baran Bilici, Başkale Belediye Eşbaşkanı Fevzi Caner, Muradiye Belediye Eşbaşkanı Hediye Sayıner, DEM Parti ve DBP ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, Kent Konseyi Eşbaşkanı Sevgi Özdinç ve Kent Konseyi bileşenleri, Van Engelliler Derneği Yöneticileri, Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, Star Kadın Derneği Üyeleri, Barış Anneleri Meclisi üyelerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanına Destek Ziyareti - Son Dakika

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