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Van Büyükşehir Belediyesi UKOME Aralık Ayı Toplantısı Yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) aralık ayı kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda birçok konu görüşüldü ve karara bağlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi UKOME Aralık Ayı Toplantısı Yapıldı
28.12.2023 - 10:32,
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Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) aralık ayı kurul toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen UKOME kurul toplantısı gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan başkanlığında yapılan toplantıya Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD), Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN-TSO), Edremit Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

19 gündem maddesi, 2 ek gündem ve 9 alt komisyon gündeminin görüşüldüğü toplantıda; Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokağın Zeytin Eczanesinden Eski Cezaevi Caddesi'ne doğru tek yön olarak trafiğe açılması talebi, Gevaş İlçesi Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) Sınav Güzergahı olarak UKOME Kurulunun 07.07.2022 Tarih ve 71 sayılı kararında belirlenen alanın yetersiz kalması nedeniyle Gevaş ilçesi MTSK sınav yürütme komisyonunun belirlediği alanın yeni sınav güzergahı olarak belirlenmesi talebi, ilimiz sınırları içinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına ait gider kalemlerinde yaşanan artış nedeniyle mevcut rayiç bedellerinin güncellenmesi talebi, deniz yolcu taşımacılığı yapan esnafın, yaşanan maliyet artışları nedeniyle mevcut rayiç bedellerinin güncellenmesi talebi, il sınırları içinde faaliyet gösteren yediemin otoparkları ücret tarifesinin bakanlık tarafından belirlenerek Resmi Gazetede yayınlanan ve yıllık olarak güncellenen tarife üzerinden uygulanması talebi, Hafiziye Mahallesi Gölbaşı Sokakta salı günleri düzenlenen halk pazarının söz konusu lokasyonda okul, kamu kurumu ve yoğun yerleşim yerlerinin olması nedeniyle yaya ve araç trafiğinin tehlike oluşturmaması için hafta tatili olan pazar gününe alınması veya pazar şartlarına daha uygun bir lokasyona taşınması hususunun görüşülmesi, yeni taksi duraklarının açılması talebi e-Skuter kullanımı izin talebi, geçiş yolu ön izin belgesi talepleri, muhtelif araçların askıda indirme talepleri ile kurumlardan ve vatandaşlardan gelen hız kesici (Kasis) talepleri gibi konular görüşüldü.

Alt komisyonda ise İpekyolu ilçesi sınırları içinde hizmet veren özel motorlu taşıt kurslarının kursiyer eğitimi ve sınavlarının yapılmasının talep edildiği Şabaniye Yolu başlangıcı, Sebze Hali ve Kurubaş Mevkii ile Van- Hakkari yolu güzergahına ilişkin talebi konuları görüşüldü.

Toplantıda görüşülen konuların bir kısmı karara bağlanarak onaya sunulurken, diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi.

Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA
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