Van'da 14'üncüsü Düzenlenecek Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Van'da 14'üncüsü Düzenlenecek Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı Yarın Başlıyor

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Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 14’üncü Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan ile sektör temsilcileri ve basın mensuplarının katıldığı lansman toplantısında, yarın başlayacak fuarın ayrıntıları paylaşıldı.

27.11.2024 19:02  Güncelleme: 19:09
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Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 14'üncü Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan ile sektör temsilcileri ve basın mensuplarının katıldığı lansman toplantısında, yarın başlayacak fuarın ayrıntıları paylaşıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı, 28 Kasım Perşembe günü kapılarını açıyor. 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar öncesi yürütülen hazırlık çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Çetin Demirhan, İpekyolu Expo Fuarcılık yöneticileri Yakup Karaer ve Özgür Can Çelik katıldı.

Fuar öncesi tanıtım toplantısında konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, şunları kaydetti:

"Van için çok önemli bir fuar, Van özellikle tarih, inanç, kültür ve kış turizmi konularında çok büyük bir potansiyele sahiptir. Maalesef bugüne kadar bu potansiyel olması gereken noktaya hiçbir zaman ulaşılmadı. Yüzyıllardır birlikte kardeşçe büyük bir uyum içerisinde yaşamış farklı kültürlerin inançların ve farklı kimliklerin yeniden bir arada yaşama iradesini güçlü kılmak ve geçmiş yüzyıllarda kendi vatanlarından topraklarından ayrılmak zorunda bırakılan Vanlıların da yeniden Van ile bütünleşmelerini sağlamak burada biliyorsunuz geçmişte çok farklı kimlikler birlikte yaşadılar. Van, Kürtler, Türkmenler, Ermeniler, Nasturiler, Süryaniler, Yahudiler, Ezidi inancına sahip Kürtler ve birçok farklı kimlik ve inançların birlikte yaşadığı kadim bir şehirdir. İşte burada ayrılmak zorunda kalan yurttaşlarımızı, hemşehrilerimizi yeniden kendi kentleriyle topraklarıyla buluşturma ve aynı zamanda tarihin bize miras bıraktığı bütün o kültürel değerleri, bütün o tarihi ve doğal güzellikleri hem kendi halkımızla buluşturma hem de yabancı turistlerle buluşturma, Van'ın değerlerini başkalarına tanıtma adına ve Van'ın turizm potansiyelini olması gereken noktaya taşıma adına biz bu turizm uluslararası turizm fuarını çok önemsiyoruz. Tarihi kültürel yapılarımızı ve diğer tarihi güzelliklerimizi buraya gelen misafirlerimize inşallah üç gün boyunca tanıtacağız."

"Van, turizmde hak ettiği yerde değil"

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal ise şunları söyledi:

"Kentin tanıtımına, turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya, tarihi güzellikleri geleceğe taşımak için önemli etkinliklerdir. Düzenlenecek olan 14. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na ev sahipliği ve öncülüğünü yapmış bulunuyoruz. Bunu yaparken de büyük bir mutluluk içerisinde olduğumuzu ifade edelim.

Bizler her tarafından bereket fışkıran toprağı, doğası, var olan doğal güzellikleriyle çok ciddi bir potansiyeli olan bir kent, ancak maalesef hak ettiği değeri hiçbir zaman görmeyen ve bunun üzerine politika yürütülmeyen tam aksine antidemokratik politikalarla sürekli yönetimsiz bırakılmak istenilen bir yerde kayyum gasbıyla iradesiz bırakılmak istenilen bir kent bizde yeniden bu potansiyelin canlanabilmesi için sınır kenti olan Van'ın yeniden bu potansiyelin açığa çıkarılabilmesi için bu fuarları önemsiyoruz."

"Van'a gelmeniz için 101 neden var"

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, "Turizmde Van gerçekten hak ettiği yere hiçbir zaman gelmedi. Çok büyük değerleri olan bir kent, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir, yönetim kurulu olarak geçmiş tarihlerde 'Van'a turist neye gelir' diye bir çalışma yaptık. Van'a gelmek için 101 nedeniniz var. Van'da 101 çeşit ürünümüz var. Dünyada bilinen tanınan bir kentiz ama turizmde hiçbir zaman hak ettiğimiz yere gelmedik. Günümüzde 2 milyona yakın bir kente günde 9- 10 tane uçak gelmektedir. Sınır kapılarında ciddi sorun sıkıntılar yaşıyoruz. Yarın çok önemli bir fuar var. 60 küsur acente, belediye, sektör paydaşları fuara katılıyor. Van için fuar çok önemli ve elzemdir. Van'ın gelecekte hak ettiği yere gelmesi için bizler bütün paydaşlar, dinamikler ve Vanlılar bu fuara sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

"Fuarın konuk ili Mersin Büyükşehir Belediyesi"

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Ertaş, "14. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı bölgemizin turizm potansiyelini hem ulusal hem uluslararası alanda tanıtmak amacıyla düzenlenen önemli fuarda 60 kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirecektir. Bu fuar sadece Van için değil Doğu ve Anadolu için turizm alanında kalkınması için katkı sunacak büyük bir organizasyondur. Bu yıl fuarımızın konuk ili Mersin Büyükşehir Belediyesi olacaktır. Ayrıca bölgemizdeki bir çok belediye ve ilimizdeki kurum kuruluş ile fuarımızda yer alacaktır" şeklinde konuştu.

Van\'da 14\'üncüsü Düzenlenecek Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı Yarın Başlıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da 14'üncüsü Düzenlenecek Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı Yarın Başlıyor - Son Dakika

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