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Van'da 48 UMKE personeline 'arama kurtarma' eğitimi verildi

VAN - Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 48 Ulusal Medikal Kurtarma personeline depremde arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD Başkanlığının Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefleri çerçevesinde Van İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda 2. grup (Van, Ağrı, Hakkari ve Bitlis) UMKE personellerine "Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimi" verilmeye başlandı.

Verilen eğitim kapsamında ekip oluşumu, organizasyonu, lojistiği, intikali, güvenliği, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, olay yerinde personelin davranış prensipleri, raporlama ve geri bildirim, tahliye ve tahliye türleri, tahkimat uygulamaları, genel yapı bilgisi, genel hazmat bilgisi, kurtarma makinelerinin kullanımı gibi konular anlatıldı. 48 UMKE personeli yapılan tatbikatla eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Tatbikatı; İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muahmmed Tosun, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Bayram izledi.