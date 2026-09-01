Van\'da Depremzede Hissedarlar 15 Yıldır Mülkiyet Çözümü Bekliyor

Haber: İshak KARA

(VAN)- Van'da 2011 depreminde yıkılan 70 daireli sitenin bulunduğu taşınmazın hissedarları, yaklaşık 15 yıldır çözülemeyen mülkiyet sorunu nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, 2011 depreminde yıkılan 70 daireli sitenin bulunduğu taşınmazın hissedarları, yıllardır çözüme kavuşmayan mülkiyet sorununun giderilmesi için çağrıda bulundu. Taşınmazın farklı kurumlara devredilmesinin gündemde olduğunu belirten hissedarlar, yeni bir mağduriyet yaşamak istemediklerini ifade ederek yetkililerle görüşme talep etti.

"15 YILDIR HİÇBİR ŞEY YAPILMADI"

Hissedarlardan Ayfer Faydalı, depremden bu yana mağduriyetlerinin devam ettiğini belirterek, sağlık sorunları nedeniyle kent merkezine ulaşmakta zorlandığını söyledi.

Faydalı, "15 yıldır hiçbir şey yapılmadı. Herkese ev yapıldı, biz hala çözüm bekliyoruz. Yerimiz bu şekilde heder oluyor. Hastayım ve merkeze gelemiyorum. Bizim için de bir çare bulsunlar, ev istiyoruz" dedi.

Ekonomik ve sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden Faydalı, yıllardır mağduriyet yaşadığını belirterek, "Biz de buraya emek verdik. Çok zorlukla bu yeri aldık. Çok fakirlikle bu yeri aldık. Eşim emekli oldu, bu yeri aldı" ifadelerini kullandı.

"BİR AN ÖNCE BU YERİMİZİ HALLETSİNLER"

Kirada yaşamak zorunda kaldıklarını belirten İsmail Kaya da 15 yıldır mağdur olduklarını söyledi. Kaya, "Biz 15 yıldır mağduruz. Yerimiz yok, şu an kirada kalıyoruz. Bir an önce bu yerimizi halletsinler. Bir an önce ev yapsınlar. Yerimiz yok. Emekliyiz. Kaç tane çocuğumuz var. 15 senedir biz mağduruz" dedi.

Taşınmazın belediyenin elinde kaldığını ve vakıflara devredileceğinin söylendiğini belirten Kaya, yetkililere çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

"Belediyenin elinde kalmış. Hani vakıflara vereceklerini söylüyorlar. 'Size vermeyeceğiz' diyorlar. Bu işin bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Sayın Valime, Cumhurbaşkanıma, Belediye Başkanı'na ve herkese sesleniyorum. Bir an önce bu işi çözün. Çok mağduruz."

"HİSSEDAR ŞAHISLAR MAĞDUR OLDU"

Eski Bostaniçi Belediye Başkanı Halil Cintan ise taşınmazın geçmişi ve yıllardır devam eden süreç hakkında bilgi verdi. Cintan, resmi kurumlara yapılan başvurulara rağmen sorunun çözülemediğini belirterek, "15 yıldan beri tüm çabalarımıza rağmen resmi kurumlar bu konuda bir gelişme göstermeyince hissedar şahıslar mağdur oldu. Emlak vergisini de vermeye devam ediyoruz. Hissedarlardan vefat edenler oldu. Yetimler zor durumda kaldı" dedi.

"70 DAİRELİK BİR SİTEMİZ VARDI"

Taşınmazın Van İpekyolu Şerefiye Mahallesi, pafta 23, ada 404, parsel 23'te kayıtlı olduğunu belirten Cintan, şöyle konuştu:

"Daha önceki yıllarda bizim burada 70 daireli bir sitemiz vardı. Bu sitenin 9'u şahıslara, 9'u PTT'ye, 52'si de Milli Emlak'a aitti. Van'daki 2011 depreminde burası yıkılınca artık arsa özelliğini taşıdı. 16 yıldan beri uğraşıyoruz. Burada kamu kurumlarına git gel yaparak, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini defalarca söylememize rağmen bunu çözemedik. Daha sonra Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü bunu satış yöntemiyle ihaleye açtı. Van Büyükşehir Belediyesi burayı kentsel dönüşüm amacıyla talep ediyor, 'Burayı değerlendirmek istiyoruz' diye. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü de belli bir bedel karşılığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na burayı devrediyor."

"BELEDİYE KONUT YAPACAĞINI SÖYLEMİŞTİ"

Geçmişte yapılan görüşmelerde kendilerine konut yapılacağının söylendiğini belirten Cintan, "Geçen seneki görüşmemizde Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı buraya konut yapacağını, sizin hakkınız neyse sizin de hakkınızı vereceğini söyledi. Oysa şimdi bir değişiklik yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı burayı artık trampa yaparak Bitlis'te bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devretmeyi düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 15-16 yıldır süren süreçte çözüm bulunamadığını ifade eden Cintan, "Doğal olarak 15-16 yıllık bir zaman içerisinde, belediye başkanı olmama rağmen tüm kamu kurumlarının kapılarını zorlamama rağmen bu sorunu bir türlü çözemedik. ve şu anda Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bu arsayı devrederek bizi ikinci bir sorunla karşı karşıya bırakmak istiyor. Biz zaten Van'da çözemediğimiz bu sorunu Bitlis'te nasıl çözeceğiz? 16 yıllık süreçlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Valilik ve belediyeden kendileriyle görüşülmesini isteyen Cintan, "Bizim Valilik'ten, Van Belediye Başkanı'ndan talebimiz şudur: Bizi de en azından çağırıp bu konuda beraber bir değerlendirme yapalım. ya bize satsınlar ya yerimizi satın alsınlar ya da satışa çıkarsınlar. Birisi alsın. Biz bu mağduriyetimizi giderelim diye" diye konuştu.

"İKİNCİ BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYA KALIRIZ"

Taşınmazın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredilmesi halinde yeni bir sürecin başlayacağını savunan Cintan, "Eğer bizim bu yerimizi Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devrederlerse ikinci bir sorunla karşı karşıya kalırız. Yani belki yıllarca çözülmeyecek bir sorunla karşı karşıya kalacağız" dedi.

Van Valisi Ozan Balcı'dan da destek isteyen Cintan, "Onun için bizim şu andaki Van Valisi Sayın Balcı'dan istediğimiz şudur: Biz talepte bulunduk, görüşmek için ama belki de yoğunluktan dolayı görüşemedik. Bu sorunun üzerine gidilerek mutlaka çözülmesini istiyoruz. Arada yetim kalan ailelerimiz var. Bu nedenle biz diyoruz ki ya Büyükşehir Belediyesi burayı ihale ile satsın ya ortak olduğumuz için yasaya göre bize versin ya da bizim hissemizi de satın alsın. Biz de bu mağduriyetten kurtulalım" diye ifade etti.