Van\'da Kadın Voleybol Takımları Arasında Dostluk Maçı

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(VAN)- Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile İran'ın Ghahreman Kadın Voleybol Takımı arasında Van'da oynanan dostluk maçı, renkli görüntülere sahne oldu. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ile Abdullah Zeydan'ın da izlediği müsabaka, her iki takımın karşılıklı sayılarıyla Voleybol severlere keyifli anlar yaşattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 16. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, sezon devre arasında İran'ın yedek kulüplerinden Ghahreman Kadın Voleybol Takımı Van'da ağırladı. Teknik heyet ile Van'a gelen İranlı kadın voleybolcular, İpekyolu Kapalı Spor Salonu'nda Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile dostluk maçında karşılaştı.

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'ın da tribünden takip ettiği müsabaka çekişmeli anlara sahne oldu. İki takımın da centilmence bir oyun sergilediği karşılaşma, Vanlı kadınların galibiyeti ile sona erdi. Maçın ardından Eş Başkanlar Zeydan ve Şedal, her iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Bu maçta yenilginin olmadığını ifade eden Eş Başkan Neslihan Şedal, kadınların galip geldiğini vurgulayarak, "Bizim hayatta kalabilme belediyecilik modeli, 'kadın özgürlükçü' bir belediye modelidir. Bugünlerde kendi topraklarınızda kadın özgürlükçü bir mücadele yürütürken, biz de burada aynı mücadelenin içindeyiz. Bugünlerde yaşayan her alanda kadınların daha özgür bir yaşam sürmesi için mücadele ettiğimizde, biz de aynı şekilde… Sizler orada, Zan, Zandegi, Azadi'nin yeşerdiği topraklardan geldiniz. Bizler de burada Jin, Jiyan, Azadi diyoruz. Kadın yer aldığı her alanı özgürleştirir" dedi.

'Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız'

Eş Başkan Abdullah Zeydan, sporun, birleştirici, kucaklayıcı, kültürleri bir araya getiren bir özelliği olduğunu belirterek, "Van bir voleybol şehridir. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak, sporun ve sporcunun daima yanındayız. Bundan sonra sık sık bekliyoruz. Bizler de geleceğiz. Bu şekilde sporcuların kaynaşması sağlanacaktır" dedi.

Kısa bir konuşması yapan Ghahreman Kadın Voleybol Takımının Menajeri Ramezan Muhsin Zandi ise ev sahipliğinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından müsabakalar hediye takdimi ile sona erdi.