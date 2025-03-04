Van'da Kayyum Ataması Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da Kayyum Ataması Protesto Edildi

Geniş Video İzle

Van'da ilçe belediyelerinin meclis toplantılarında, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması şiddetle protesto edildi. Belediye Eşbaşkanları'nın fotoğrafları taşındı ve halkın iradesinin gasp edildiği vurgulandı.

04.03.2025 02:03  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN) - Van'da ilçe belediyelerinin meclis toplantılarında Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması protesto edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne 15 Şubat'ta kayyum atanması, ilçe belediyelerinin Mart ayı meclis toplantılarında protesto edildi. Toplantılarda, yerlerine kayyum atanan Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'ın fotoğrafları taşındı.

Van İpekyolu, Çatak, Başkale, Tuşba, Çaldıran başta olmak üzere 13 ilçede mart ayı olağan meclis toplantılarında kayyuma tepki gösterildi.

Mart ayı Meclis Toplantısında Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasına sert tepki gösteren İpekyolu Belediye Eşbaşkanı Canan Uzunay, "31 Mart seçimlerinde AKP'yi tabela partisi yapan halkımız kayyıma karşı günlerce direndi ve direnmeye de devam ediyor. Seçilmiş belediye eşbaşkanlarımız Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan halkın iradesidir" dedi.

İpekyolu Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısının birinci gününde Van Büyükşehir Belediyesine atanan kayyum protestosuyla başladı. Toplantıya katılan DEM Partili Meclis üyeleri yerine kayyum atanan Belediye Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'ın fotoğraflarının yanı sıra "Belediyeler halkındır, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı döviz taşıdı.

Uzunay: Barışın Yanındayız

Açılış konuşmasını İpekyolu Belediye Eşbaşkanı Canan Uzunay Kürtçe yaptı. Meclise Kürtçe seslenen Uzunay, barış görüşmelerinin önemine değinerek, "Değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Mart ayı meclisimizi Kürtçe konuşarak size seslenmek istedim. Bu vesileyle mübarek Ramazan ayında dualarınızın kabul olmasını diliyorum. Ramazan ayı başta Kürt halkı olmak üzere tüm halklara barış getirsin. Sizlerin de bildiği gibi çok tarihi ve önemli bir süreçten geçiyoruz. 50 yıldır Kürt halkının büyük bedeller ödeyerek verdiği mücadelesinin sonucu olarak belli bir noktaya geldik. Barışın konuşulduğu ve inşa edildiği bu dönemde İpekyolu Belediye Meclisi olarak barışın yanındayız üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi ifade ediyorum"dedi.

'AKP Van'da Tabela Partisine Dönüştü'

Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atamasına sert tepki gösteren Uzunay, Kayyumun hukuksuz olduğunu ve halkın iradesinin gasp edildiğini belirtti. Uzunay, "31 Mart seçimlerinde Van halkı büyük bir tarih yazdı. 14 belediyeyi büyük bedeller ödeyerek partimize teslim etti. AKP- MHP Van'da irade gaspıyla Büyükşehir Belediyemizi gasp etmek istedi ama halkımızı günlerce direnerek buna izin vermedi. Başta kadınlar direnerek iradesini teslim etmedi. Buna rağmen 15 Şubat'ta Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. 31 Mart seçimlerinde AKP'yi tabela partisi yapan halkımız kayyuma karşı günlerce direndi ve direnmeye de devam ediyor. Haksız hukuksuz kayyum atamasını kabul etmiyoruz, seçilmiş belediye eşbaşkanlarımız Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan halkın iradesidir. Bu hakikati değiştiremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Tüncer'den kayyum a Tepki

İpekyolu Belediyesi Meclis Eşsözcüsü Yıldız Tüncer yaptığı konuşmada kayyum sürecinde yapılan gözaltı ve tutuklamalara tepki göstererek, "Van halkının iradesinin gasp edilmesini şiddetle kınıyorum. Van halkının iradesi olan sayın eşbaşkanlarımız Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'ı selamlıyorum" dedi.

Kayyuma verilen tepkilerin ardından AKP'li Meclis Üyesi Suzan Türkoğlu'nun "Hakkında dosyası olan Abdullah Zeydan'ı aday göstermeseydiniz" sözleri üzerine DEM Parti İpekyolu Meclis Üyesi Dilgeş Aslan tepki gösterdi.

Aslan, "Hukuku buna gerekçe gösterip araç yaparsanız kayyum atamasının altından kalkamazsınız. Abdullah başkan hakkında verilen kararda hem bilirkişi raporu suçlamayı çürüttü hemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararın siyasi Saiklerle verildiğine hükmetti. Hangi adayı koyarsak koyalım kazanırız evet ama hangi Kürt'ü koyarsak koyalım davası olmayan yoktur. Sizin yorumladığınız gibi basit değil. Ahmet Özer en iyi örnektir. Tek soruşturması olmayan Özer'in yerine kayyum atandı. Niye peki? Kürt olduğu için bunlar yapıldı" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından mecliste ek gündemler görüşüldü.

Kaynak: ANKA

Van Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Kayyum Ataması Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği zirvesinde Gazze’nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı Arap Birliği zirvesinde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:46:09. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Kayyum Ataması Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.