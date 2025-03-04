Van'da Kayyum Ataması Protesto Edildi

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(VAN) - Van'da ilçe belediyelerinin meclis toplantılarında Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması protesto edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne 15 Şubat'ta kayyum atanması, ilçe belediyelerinin Mart ayı meclis toplantılarında protesto edildi. Toplantılarda, yerlerine kayyum atanan Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'ın fotoğrafları taşındı.

Van İpekyolu, Çatak, Başkale, Tuşba, Çaldıran başta olmak üzere 13 ilçede mart ayı olağan meclis toplantılarında kayyuma tepki gösterildi.

Mart ayı Meclis Toplantısında Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasına sert tepki gösteren İpekyolu Belediye Eşbaşkanı Canan Uzunay, "31 Mart seçimlerinde AKP'yi tabela partisi yapan halkımız kayyıma karşı günlerce direndi ve direnmeye de devam ediyor. Seçilmiş belediye eşbaşkanlarımız Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan halkın iradesidir" dedi.

İpekyolu Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısının birinci gününde Van Büyükşehir Belediyesine atanan kayyum protestosuyla başladı. Toplantıya katılan DEM Partili Meclis üyeleri yerine kayyum atanan Belediye Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'ın fotoğraflarının yanı sıra "Belediyeler halkındır, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı döviz taşıdı.

Uzunay: Barışın Yanındayız

Açılış konuşmasını İpekyolu Belediye Eşbaşkanı Canan Uzunay Kürtçe yaptı. Meclise Kürtçe seslenen Uzunay, barış görüşmelerinin önemine değinerek, "Değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Mart ayı meclisimizi Kürtçe konuşarak size seslenmek istedim. Bu vesileyle mübarek Ramazan ayında dualarınızın kabul olmasını diliyorum. Ramazan ayı başta Kürt halkı olmak üzere tüm halklara barış getirsin. Sizlerin de bildiği gibi çok tarihi ve önemli bir süreçten geçiyoruz. 50 yıldır Kürt halkının büyük bedeller ödeyerek verdiği mücadelesinin sonucu olarak belli bir noktaya geldik. Barışın konuşulduğu ve inşa edildiği bu dönemde İpekyolu Belediye Meclisi olarak barışın yanındayız üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi ifade ediyorum"dedi.

'AKP Van'da Tabela Partisine Dönüştü'

Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atamasına sert tepki gösteren Uzunay, Kayyumun hukuksuz olduğunu ve halkın iradesinin gasp edildiğini belirtti. Uzunay, "31 Mart seçimlerinde Van halkı büyük bir tarih yazdı. 14 belediyeyi büyük bedeller ödeyerek partimize teslim etti. AKP- MHP Van'da irade gaspıyla Büyükşehir Belediyemizi gasp etmek istedi ama halkımızı günlerce direnerek buna izin vermedi. Başta kadınlar direnerek iradesini teslim etmedi. Buna rağmen 15 Şubat'ta Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. 31 Mart seçimlerinde AKP'yi tabela partisi yapan halkımız kayyuma karşı günlerce direndi ve direnmeye de devam ediyor. Haksız hukuksuz kayyum atamasını kabul etmiyoruz, seçilmiş belediye eşbaşkanlarımız Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan halkın iradesidir. Bu hakikati değiştiremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Tüncer'den kayyum a Tepki

İpekyolu Belediyesi Meclis Eşsözcüsü Yıldız Tüncer yaptığı konuşmada kayyum sürecinde yapılan gözaltı ve tutuklamalara tepki göstererek, "Van halkının iradesinin gasp edilmesini şiddetle kınıyorum. Van halkının iradesi olan sayın eşbaşkanlarımız Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'ı selamlıyorum" dedi.

Kayyuma verilen tepkilerin ardından AKP'li Meclis Üyesi Suzan Türkoğlu'nun "Hakkında dosyası olan Abdullah Zeydan'ı aday göstermeseydiniz" sözleri üzerine DEM Parti İpekyolu Meclis Üyesi Dilgeş Aslan tepki gösterdi.

Aslan, "Hukuku buna gerekçe gösterip araç yaparsanız kayyum atamasının altından kalkamazsınız. Abdullah başkan hakkında verilen kararda hem bilirkişi raporu suçlamayı çürüttü hemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararın siyasi Saiklerle verildiğine hükmetti. Hangi adayı koyarsak koyalım kazanırız evet ama hangi Kürt'ü koyarsak koyalım davası olmayan yoktur. Sizin yorumladığınız gibi basit değil. Ahmet Özer en iyi örnektir. Tek soruşturması olmayan Özer'in yerine kayyum atandı. Niye peki? Kürt olduğu için bunlar yapıldı" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından mecliste ek gündemler görüşüldü.