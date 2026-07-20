Van'da Parkın Askeri Lojmana Dönüştürülmesine Tepki: "Bu Kenti Talana Teslim Etmeyeceğiz" - Son Dakika
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Van'da Parkın Askeri Lojmana Dönüştürülmesine Tepki: "Bu Kenti Talana Teslim Etmeyeceğiz"

20.07.2026 12:21  Güncelleme: 13:55
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Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'nin bir parkı askeri lojman alanına dönüştürme kararı, DEM Parti milletvekilleri ve sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi. Açıklamada kararın kent talanı olduğu ve yeşil alanların korunması gerektiği vurgulandı.

Haber: İshak Kara

(VAN) - Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki bir parkın askeri lojman için tahsisine ilişkin kararı bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü üyelerince protesto edildi.

DEM Parti Van Milletvekilleri Gülderen Varlı, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mahmut Dindar ile arasında bazı meslek ve sivil toplum örgütü üyelerinin de bulunduğu protestocular, Eski Orduevi önünde karara karşı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, belediye karardan vazgeçmeye çağırıldı.

TMMOB Üyesi Ahmet Ortakçı, burada yaptığı açıklamada, "yalnızca birkaç ağacı ya da bir imar planını savunmak için değil, Van'ın ortak geleceğini; kent hakkını, kamu yararını ve şehircilik biliminin temel ilkelerini savunmak için toplandıklarını" belirtti.

Tahsis edilmesi kararlaştırılan alanın çocukların oynayacağı, gençlerin nefes alacağı, yaşlıların dinleneceği, kadınların güvenle kullanacağı, Van halkının ortak yaşam alanı olacak bir kent parkı olması gerektiğini dile getiren Ortakçı, şunları söyledi:

"Bir parkı savunmak yalnızca birkaç ağacı savunmak değildir. Kamu yararını, şehircilik ilkelerini, deprem güvenliğini, çocuklarımızın geleceğini ve halkın ortak yaşam hakkını savunmaktır. Bugün tam da bunun için buradayız. Çünkü kentler betonla değil, kamusal yaşam alanlarıyla nefes alır. Van halkının iradesiyle seçilen Van Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Aralık 2024'te bu alanı yeniden park alanı olarak planlamış ve kente kamusal bir yeşil alan kazandırmayı amaçlamıştır. Bu karar kamu yararını, kentin yeşil alan ihtiyacını ve şehircilik ilkelerini esas alan doğru bir planlama yaklaşımıdır. Ne var ki, halkın iradesiyle alınan bu karar da uygulanmamış; kayyım yönetimi tarafından yeniden ortadan kaldırılarak tekrar Resmi Kurum Alanı'na dönüştürülmüş ve askeri lojman yapılmasının önü açılmıştır. Biz bu anlayışı bir kent talanı olarak görüyoruz. Çünkü talan yalnızca ağaç kesmek değildir."

"TALANCI ANLAYIŞA KARŞI DURMALIYIZ"

Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan ise Van'ın bir deprem kenti olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Kayyum rejiminin bir talan rejimi olduğunu; doğa düşmanı, ekoloji düşmanı, kadın düşmanı ve eşitlik düşmanı bir anlayış olduğunu hep dile getiriyorduk. Bugün bir kez daha kayyum rejiminin bu kente ve bu kentin geleceğine nasıl büyük bir kötülük yaptığını, nasıl bir zulüm ortaya koyduğunu görüyoruz. Standartlara göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı en az 10 metrekare olmalı. Fakat 10 yıllık kayyum pratikleri ve zulmü nedeniyle Van'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1 metrekare bile değil, yaklaşık 70 santimetrekaredir. Dolayısıyla bizler ekolojik, kadın özgürlükçü ve demokratik yönetim anlayışımızla halkımız tarafından göreve getirildiğimiz ilk andan itibaren kentteki yeşil alan miktarının artırılması konusunda büyük bir çalışma başlattık."

"KENTİN BARIŞA, EŞİTLİĞE, KUCAKLAŞMAYA VE YEŞİL ALANLARA İHTİYACI VAR"

"Kayyum zihniyetinin bu yanlış karardan bir an önce vazgeçmesini beklediklerini" bildiren Zeydan, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"Burada bir süreç varken, barış ve demokratik toplum süreci yürütülüyorken, güvenlikçi politikaların mekansal olarak ortaya çıkmasına ihtiyaç yoktur. Bu kentin barışa, eşitliğe, kucaklaşmaya ve yeşil alanlara ihtiyacı var. Herkes elini vicdanına koysun. Burada siyaset yapan iktidar partisine sesleniyoruz: Bu memleketin çocukları değil misiniz? Siz bu memlekette yaşamıyor musunuz? Bu memlekette bir deprem olsa, toplanma alanlarının dahi kalmadığına, insanların nefes alabileceği yeşil alanların ve meydanların olmadığına siz şahit değil misiniz? Peki Van'ın geleceğine karşı yapılan bu kötülüğe karşı çıkacak bir iradeniz yok mu? Bu kadar mı iradesizsiniz, bu kadar mı gözünüzü menfaat bürümüş? Bu hukuksuzluk durana kadar mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da Parkın Askeri Lojmana Dönüştürülmesine Tepki: 'Bu Kenti Talana Teslim Etmeyeceğiz' - Son Dakika

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