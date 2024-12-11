Van'da Suçlarla Mücadele Çalışmaları

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Haber : İshak Kara

(VAN) - Van Valiliği, 1 Kasım-30 Kasım 2024 tarihleri arasında il genelinde suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin verileri açıkladı.

Van Valisi Ozan Balcı, Valilikte Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Van Gölü Sahil Güvenlik Grup Komutan V. Kd. Bşvş. Taner Cavaklı ile birlikte kasım ayı asayiş ve güvenlik istatistiklerini açıkladı.

Vali Balcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"İlimizde terör örgütlerine yönelik 64 operasyonda 125 şahsa adli işlem yapılmış 18 şahıs tutuklanmıştır.

Asayiş olaylarında kamu huzuru ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi esenliklerinin sağlanması için kulluk birimlerimizce yürütülen çalışmalar kesintisiz olarak devam etmektedir. Belirtilen dönem içerisinde 236 mal varlığına karşı 522 kişilere karşı 108 hırsızlık, 31 dolandırıcılık olmayı meydana gelmiştir. İlimiz genelinde geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 16, hırsızlık olaylarında yüzde 45 ve dolandırıcılık olaylarında ise yüzde 14 azalış gerçekleşmiştir. Yüzde 3 artış gösteren kişilere karşı işlenen olaylar üzerinde ise önleyici çalışmalarımız devam etmektedir.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak suçlarla yönelik mücadelemiz aralıksız devam etmekte olup çalışmalarımız sonucunda aranması bulunan şahısların yakalanması geçmiş dönemle kıyasla yüzde 156 gerçekleşmiştir. Aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Bu şahısların 256'si hapis cezasıyla 873'ü ifadeye yönelik aranması bulunan şahıslardır.

Çocuk ve gençlerimizin korunmasına yönelik güvenli okul projesi kapsamında okul çevrelerimizin daha güvenli hale getirilmesi çocuk ve gençlerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim alabilmeleri ve oluşabilecek suçların önlenmesi için 315 okul çevresi ziyareti yapılarak okul çevresinde bulunan 18 internet kafe 160 park bahçe, 96 kahvehane, 141 umuma açık yer kontrol edilmiştir.

Trafik konusunda 376 trafik kazası meydana gelmiş, 220 vatandaş yaralanmış, 202 vatandaşımız da vefat etmiştir. Trafik kazaların önüne geçilmesi vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için bu denetimlerde 131 bin 769 araç kontrol edilmiş kontrollerde 15 bin 51 araç sürücüsüne 15 bin 834 araca cezaiyi işlem uygulanmış 800 araç trafikten men edilmiştir.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele 322 operasyonda 133 organizatör hakkında işlem yapılmış bin 606 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetlerinde kulluk birimlerimiz tarafından ilimizde uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanılmasını, ticaretinin yapılmasını önlenmesine yönelik çalışmalarımız neticesinde 191 operasyon yapılmış, 223 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Vatandaşlarımızın farkındalığının artırılmasına yönelik 30 etkinlikte bin 637 anne ve anne adayı olmak üzere 4 bin 571 kişiye bilgilendirme yapılmıştır.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetlerinde terör örgütlerinin finans kaynakları olan kaçakçılıkla ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Operasyon sayımız geçmiş döneme kıyasla yüzde 95 artış göstererek 337'e yükselmiş bu operasyonlarda 524 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.

Siber suçlarla mücadele faaliyetlerinde kasım ayında 124 siber olayı meydana gelmiş 22 şahıs hakkında işlem yapılmış gelişen teknoloji ile birlikte bilgi teknolojilerinin kullanılması, vatandaşlarımızın güvenliği oluşabilecek risklerin önlenmesi ve vatandaşlarımızın farkındalığının arttırılmasına amacıyla siber farkındalık ve bilinçlendirme faaliyeti kapsamında bin 250 kişiye bilgilendirme yapılmıştır.

Devlet olarak gerek Jandarmamız, Emniyetimiz, Sahil Güvenliğimiz, Valiliğimiz koordinasyonunda eş güdümlü vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, huzur refah ve esenliklerinin sağlanması amacıyla gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden, kar kış kıyamet demeden canla başla çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için canla başla çalışan polislerimize, jandarma ve sahil güvenlik personelimize ve diğer kulluk birimlerine yürekten candan teşekkür ediyorum. Vanlı hemşehrimize de kendi huzur ve esenliklerinin sağlanmasında gösterdikleri özveri ve çaba gayretten dolayı şehrimizin güvenliğine sağladıkları katkıdan dolayı ayrıca müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum."