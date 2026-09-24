Van Erciş'te 70 ve 65 yaşındaki iki kişi camide kısa sürede Kur'an okumayı öğrendi - Son Dakika
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Van Erciş'te 70 ve 65 yaşındaki iki kişi camide kısa sürede Kur'an okumayı öğrendi

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Van Erciş\'te 70 ve 65 yaşındaki iki kişi camide kısa sürede Kur\'an okumayı öğrendi
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Van'ın Erciş ilçesinde 70 ve 65 yaşındaki iki kişi, ilerlemiş yaşlarına rağmen Hazreti Ömer Camii'nde düzenli ders alarak birkaç ay içinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. İkili, öğrenmenin yaşı olmadığı mesajını verdi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Yakup Dağ (70) ve Şevket Batmaz (65), ilerlemiş yaşlarına rağmen kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Emekli olduktan sonra vakitlerinin büyük bölümünü camide geçirmeye başlayan Yakup Dağ ve Şevket Batmaz ilerlemiş yaşlarına rağmen Kur'an-ı Kerim öğrenmek istedi. Mahallelerindeki Hazreti Ömer Camii imam-hatibine durumu anlatan Dağ ve Batmaz, olumlu yanıt alınca Elifba alarak rahlenin önüne oturdu. Her gün düzenli bir şekilde ders alan ikili, 'öğrenmenin yaşı yoktur' mesajı vererek birkaç ay içerisinde Kur'an'a geçti.

Hazreti Ömer Camii İmam Hatibi Cumali Damar, Yakup Dağ'ın bir gün kendisine 'hocam ben Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum' dediğini belirterek, "Çok şükür, azimlidir, gayretlidir ve biz ona Kur'an dersini verdik. Kısa sürede Kur'an'a geçti, çok sevinçliyiz. Allah ondan razı olsun. Şevket Batmaz ağabeyimiz de 4-5 aydır 2 kilometrelik yoldan geliyor. O da çok azimlidir, gayretlidir. Rabbim ondan da razı olsun. Kur'an öğrenmenin yaşı yoktur" dedi.

70 yaşındaki Yakup Dağ, "Bu yaşıma kadar hep Kur'an-ı Kerim okumaya niyetlendim, bir türlü nasip olmadı. 70 yaşımdan sonra nasıl okuyayım diye düşünürken, bir gün camiye geldim ve Cumali Hocama anlattı. Hocamız gel deyince başladım. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim'e geçtim. Hocama çok teşekkür ederim. Kur'an-ı okuduğum için kanatlarım olsa şu anda uçarım, bu sene de hacca gidiyorum inşallah. Kur'an-ı okumanın yaşı yoktur. 70 olsun, 80 olsun mutlaka camiye uğrasınlar" diye konuştu.

Şevket Batmaz ise bir gün cuma namazı için camiye geldiğini ve cami imamıyla görüşerek Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istediğini dile getirdiğini belirterek, "Cumali Hocamın yanına geldim ve ben Kur'an-ı öğrenmek istiyorum dedim. 5-6 ay önce Elifba'dan başlattı. Şu anda Kur'an-ı Kerim'e geçtim. Yaz kış demeden kendi bisikletimle geldim, dersimi aldım ve bu duruma geldim. Allah hocamdan razı olsun. Tüm yaşıtlarıma da öneriyorum, gelsinler hocamın yanına ders alsınlar ve öğrensinler. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin yaşı yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Ömer CamiiEğitimErcişYaşamYerelVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van Erciş'te 70 ve 65 yaşındaki iki kişi camide kısa sürede Kur'an okumayı öğrendi - Son Dakika
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