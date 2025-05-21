Van'ın Geleneksel Reşik Ayakkabıları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'ın Geleneksel Reşik Ayakkabıları

Haberin Videosunu İzleyin
Van\'ın Geleneksel Reşik Ayakkabıları

Mecit Emen, Van'ın geleneksel reşik ayakkabılarını Urartu motifleriyle yaşatıyor.

21.05.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'ın keçi kılından yapılan ve koku, kaşıntı, terleme ve mantarı engellediği belirtilen geleneksel "reşik" ayakkabıları, Vanlı usta Mecit Emen'in elinde hayat buluyor. "Reşik ustası" Emen, atölyesinde ayakkabılara Urartu motifleri işliyor. Emen, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan ve unutulmaya yüz tutmuş bu kültürel mirası tanıtmak istiyor.

Keçi kılından dokunan reşik ayakkabıları, doğal yapıları sayesinde koku, kaşıntı, terleme ve mantar gibi sorunlara neden olmuyor. Geçmişte bölgede en çok tercih edilen ayakkabılar arasında yer alan reşik, dayanıklılığı ve konforuyla biliniyor.

Devlet sanatçısı ödülüne sahip olan 38 yıllık ayakkabı tamircisi Mecit Emen, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu kültürü yaşatmak için kendi atölyesinde üretime devam ettiğini, bu işe bir öneri sayesinde başladığını belirterek, "Bahçesaray ilçemizde Sündüs ablamız vardı. O bana reşik getirirdi, ben de onları tabanlardım. Uzun süre böyle devam ettikten sonra bana 'Sen niye yapmıyorsun?' diye sordu. Onun tavsiyesiyle bu işe başladım" diye konuştu.

Tarihle bütünleşen bir el sanatı

Zamanla reşiğe olan ilgiyi artırmak adına Urartu, Osmanlı, Selçuklu gibi uygarlıklara ait motifleri ayakkabılara işlemeye başlayan Emen, bu sanatı hem geleneksel hem de modern bir hale getirerek geniş kitlelere ulaştırmayı başardığını ifade etti. Emen, Van'ın ardından önce Türkiye, sonrasında da Almanya, Avustralya, Fransa, İsviçre, Norveç ve Finlandiya'nın arasında bulunduğu ülkelere reşik gönderildiğini belirtti.

Emen, 2000 yılında açılan mesleki eğitim kurslarında 50 kadına eğitim verdiğini, bu kursiyerlerin nakış işlerinde kendisine destek sağladığını anlattı.

Emen'in atölyesinde yapılan reşikler, Van'da Bedesten Çarşısı'nda sergileniyor ve satışa sunuluyor.

Coğrafi işaretle yeni hedefler

Reşiğin coğrafi işaret başvurusu tamamlandığında üretimi daha büyük atölyelerde sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Emen, "Hayalimiz, bu ürünü Türkiye geneline ve yurt dışına ulaştırmak. Kültürel mirasımızı daha geniş kitlelere tanıtmak istiyoruz" dedi.

"Ancak bu kültürel mirasın yaşatılması kolay değil" diyen Emen, üretim sürecinde eleman bulmakta zorlandıklarını, maliyetlerin yüksek olduğunu ve gençlerin bu mesleğe ilgi göstermediğini anlattı. Emen, "Günde bir ya da iki çift ayakkabı üretebiliyoruz. Elle üretim yaptığımız için maliyetler yüksek. Eskiden 10 kişi çalışırken, şu an sadece 5 kişi çalışıyoruz" dedi.

Reşiğin yaşatılmasında ailesinin de önemli rol oynadığına değinen Emen, "Belki çok para kazanmıyoruz ama ata mirasımızı yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bizim kültürel bir görevimiz" diye konuştu.

Van\'ın Geleneksel Reşik Ayakkabıları
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Çevre, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'ın Geleneksel Reşik Ayakkabıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci el otomobil pazarı canlandı Sıfır oto cep yakıyor İkinci el otomobil pazarı canlandı! Sıfır oto cep yakıyor
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme Yusuf Akçiçek için geldiler İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma Valilik düğmeye bastı Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma! Valilik düğmeye bastı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Survivor’da gergin anlar Meryem, İsmail Balaban’ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek

13:17
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
17:35
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
17:35
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması
Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
17:20
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
17:20
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı
Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
17:09
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 13:33:17. #7.13#
SON DAKİKA: Van'ın Geleneksel Reşik Ayakkabıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.