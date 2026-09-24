Van Muradiye'de Kızılay, Havin Acar'a elektrikli medikal yatak sağladı - Son Dakika
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Van Muradiye'de Kızılay, Havin Acar'a elektrikli medikal yatak sağladı

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Van Muradiye\'de Kızılay, Havin Acar\'a elektrikli medikal yatak sağladı
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Van Muradiye'de özel birey Havin Acar'ın ihtiyaç duyduğu elektrikli medikal yatak, bağışçıların katkısıyla temin edilip ailesine teslim edildi. Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, destek veren bağışçılara teşekkür etti ve imkanlar doğrultusunda desteğin süreceğini söyledi.

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Görece Mahallesi'nde yaşayan özel birey Havin Acar'ın ihtiyaç duyduğu elektrikli medikal yatak, bağışçıların desteğiyle temin edilerek ailesine teslim edildi.

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay'ın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Havin Acar'ın ihtiyaç duyduğu elektrikli medikal yatak bağışçıların desteğiyle alınarak aileye ulaştırıldı. Medikal yatağın teslim edilmesiyle büyük sevinç yaşayan Havin Acar ve ailesinin mutluluğuna ortak olan Selçuk Yay, destek veren bağışçılara teşekkür etti. Yay, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya ve imkanlar doğrultusunda destek çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
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