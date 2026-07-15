Van OSB Başkanı: 15 Temmuz, milletin küllerinden doğuşudur - Son Dakika
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Van OSB Başkanı: 15 Temmuz, milletin küllerinden doğuşudur

Van OSB Başkanı: 15 Temmuz, milletin küllerinden doğuşudur
15.07.2026 09:02
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Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, 15 Temmuz'un milletin küllerinden doğarak yeni bir tarih yazdığını belirtti. Aslan, dış güçler ve yerli işbirlikçilerinin darbe girişimine karşı milletin lideri ve devletiyle birlik vererek unutulmayacak bir ders verdiğini vurguladı ve şehitleri rahmetle andı.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 15 Temmuz'un özgürlüğüne aşık bir toplumun sembol adı olduğunu ifade ederek, "Bu aziz millet küllerinden doğarak yeni bir tarih yazmıştır" dedi.

Başkan Memet Aslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tarih boyunca bu topraklar üzerinde oynanan oyunlara değinen Memet Aslan, "Dinlerin, inançların, kültürel ve ticaret savaşlarının merkezini oluşturan kutsal Orta Doğu toprakları, insanlık tarihinin hiçbir döneminde cazibesini kaybetmemiştir. Dış tehditlere, kavgalara, çatışmalara, Haçlı Seferleri gibi kapsamlı ve sistematik saldırılara, yakılıp yıkılmasına, ekonomik saldırılara ve kapitülasyonlara rağmen bu topraklar her zaman yeniden küllerinden doğmasını başarmıştır. Asil ve onurlu duruşunu hiçbir zaman kaybetmeyen kutsal Anadolu coğrafyasının efsunlu halkı, 15 Temmuz 2016 günü de yeni bir tarih yazmayı başarmıştır" dedi.

"Milletin evladı gibi görünen hainler canımıza kastetti"

Egemen güçlerin ve yerli işbirlikçilerinin siyaset mühendisliği çabalarının millet iradesine çarptığını belirten Başkan Aslan, "Toplumları dizayn etmek, siyaset mühendisliği ile ülkeler üzerindeki baskı ve hükümranlıklarını kaybetmek istemeyen egemen ve baskıcı güçler; bazen kendilerini, bazen de o ülkeler içindeki yerli işbirlikçileri kullanarak sonuca gitmeye çalışırlar. 15 Temmuz 2016 yılına kadar zaman zaman çeşitli bahanelerle bu halka operasyon çekmeye çalışan egemen güçler ve yerli işbirlikçileri başarılı olamadılar. 15 Temmuz akşamı milletin evlatları gibi görünüp gerçekte ise milletimizle hiçbir alakası olmayan hainler, canlarımıza kastetmişlerdir. Milletin birliğine ve beraberliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden hainler, ülkenin birçok yerinde karışıklık ve kaos oluşturmaya çalışmışlardır" ifadelerini kullandı.

"Lideri ve devletiyle el ele veren milletimiz onlara unutulmayacak bir ders verdi"

Darbe kalkışmasının milletin dik duruşuyla püskürtüldüğünü vurgulayan Aslan, "Milletimiz; özgürlüğüne, birlik ve beraberliğine yönelen dış destekli bu hain darbe kalkışmasını sağduyusu, milli ve manevi değerlerine olan bağlılığı, inancı, güçlü, dirayetli ve dik duruşlu lideri ile el ele vererek püskürtmüştür. Kahraman vatan evlatları bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kasteden bu hain darbe girişimini 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' düsturu ile canları pahasına engellemişlerdir. 15 Temmuz'da ve sonraki süreçte devletimiz; hükümeti, halkı, tüm kurum ve kuruluşları ile bir ve beraber olarak mücadelesini sürdürmüştür ve sürdürmeye de devam etmektedir. Halkımız; lideri ve tüm devlet kurumları ile dış güçlere ve yerli işbirlikçilerine öyle bir ders vermiştir ki, bir daha hiçbir güç bu aziz milletin birliğini, beraberliğini ve huzurunu bozma girişiminde bulunamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Cenab-ı Allah bu aziz millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Ekonomi, Yerel, OSB, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van OSB Başkanı: 15 Temmuz, milletin küllerinden doğuşudur - Son Dakika

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