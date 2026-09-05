Van tramvay hattına bakanlık imzası

Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı" projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın Van için tarihi bir adım olduğunu ifade eden Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, modern raylı sistem projesinin kentin ulaşım altyapısına, sanayisine ve ekonomik geleceğine çok önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

"Cumhurbaşkanımızın himayeleri rojenin hızla hayata geçmesini sağlayacak"

Projenin Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesine alınmasının stratejik bir önem taşıdığını belirten Memet Aslan, "Şehir hastanesi, havalimanı ve belediye gibi kentin ana arterlerini birbirine bağlayacak olan bu dev projenin devletimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın himayelerine alınması, yatırımların çok daha hızlı, nitelikli ve kararlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır. Bu karar, Van'ın vizyonuna yakışır bir ulaşım ağının temellerini atmıştır" dedi.

"Ulaşıma rahatlık, sanayiciye ve kent ekonomisine güç katacak"

Tramvay hattı projesinin kentin ulaşım yükünü hafifleteceğini ve ticari hayata dinamizm getireceğini dile getiren Başkan Aslan, şunları kaydetti:

"Modern toplu taşıma projeleri sadece kent içi ulaşımı kolaylaştırmakla kalmaz; aynı zamanda sanayicimizin, çalışanlarımızın ve iş dünyamızın lojistik ve erişim imkanlarını doğrudan güçlendirir. Şehir hastanesi ve havalimanı gibi kritik noktaların raylı sistemle birleşmesi, Van'ın cazibesini artırarak kentin vizyonunu ve geleceğini daha ileri bir noktaya taşıyacaktır. Üretim, yatırım ve istihdam şehri olma yolunda ilerleyen Van'ımız için bu tür altyapı hamleleri büyük önem taşımaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek teşekkürü

Van'a sunulan güçlü desteklerden ötürü teşekkürlerini ileten Van OSB Başkanı Memet Aslan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Van'ımızın çehresini değiştirecek, ulaşımını rahatlatacak ve sanayimiz başta olmak üzere tüm kente değer katacak bu tarihi karardan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Van iş dünyası ve sanayicilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca projenin takibinde ve hayata geçirilmesinde emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Van Valimiz Ozan Balcı'ya ve tüm yetkililere teşekkür ediyor, tramvay hattının Van'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."