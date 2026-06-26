Başkan Seçer, "Mersin, Türkiye'nin bir özetidir" - Son Dakika
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Başkan Seçer, "Mersin, Türkiye'nin bir özetidir"

Başkan Seçer, "Mersin, Türkiye\'nin bir özetidir"
26.06.2026 16:28  Güncelleme: 16:32
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Van Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Görüşmede kentler arası iş birliği, yatırım imkanları ve Mersin'in çok kültürlü yapısı ele alındı. Seçer, 'Mersin, Türkiye'nin bir özetidir' dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ile bir araya geldi. Görüşmede kentler arası iş birliği, yatırım imkanları ve Mersin'in çok kültürlü yapısı ele alınırken, Başkan Seçer, "Mersin, Türkiye'nin bir özetidir" dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ile yönetim kurulu heyeti, Mersin Vanlılar Dayanışma ve Kültür Derneği yönetimi ve üyeleri eşliğinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ile bir araya geldi.

Van TSO heyetini ve Vanlı hemşehrileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Seçer, Mersin'de 30 binden fazla Vanlı vatandaşın yaşadığını belirtti. Mersin'in, Türkiye'nin özetini bünyesinde taşıyan bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, kentte ülkenin her köşesinden vatandaşın yaşadığını ve renklerle dolu olduğunu dile getirdi. Birleştirici ve bütünleştirici olmayı hedef edindiklerini kaydeden Seçer, "Her birimizin kimliği, etnik yapısı ve inancı onurudur, şerefidir. Bu kadim coğrafyada bir çatı altında binlerce yıldır kardeşçe yaşanabildiysek, bundan sonrası için de bu yaşamın zeminini hazırlayalım" dedi. Orta Doğu coğrafyasında ve dünyada yaşanan değişimlere değinen Seçer, Türkiye'nin bölgede en kadim geçmişi ve devlet deneyimi olan birkaç önemli ülkeden bir tanesi olduğunu vurguladı.

Geçmişten dersler çıkararak geleceğin kurgulanması gerektiğini belirten Seçer, Mersin'in de bu düşünce ile yönetildiğine değinerek, "Mersin'de, Vanlı, Şırnaklı, Erzurumlu, Karadenizli, Egeli herkes yaşıyor ve mutlular. Bu düşünceyle yönettiğimiz için herkes mutlu" diye konuştu. Mersin'in Türkiye'nin her yerinden göç aldığından söz eden Seçer, son yıllarda dünyada yaşanan savaşlar nedeniyle kente Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa'dan da göçler geldiğini belirtti.

"Yatırım ve iş birliği için tam yerine geldiniz"

Mersin'in yatırım ve iş birlikleri için isabetli bir nokta olduğunu dile getiren Seçer, Mersin ile kurulacak iş bağlantılarının önemine değinerek, "Mersin'de iş ilişkisi kuracaksanız hangi sektörden olursanız olun bir bağlantı bulabilirsiniz. Diyelim ki Van'da gıda sektörüyle uğraşıyorsunuz ve Mersin'e geldiniz işte tam yerine geldiniz. Sanayici olarak geldiyseniz tam yerine geldiniz çünkü muazzam gelişen bir sanayi yapısı var. Tarımla uğraşıyorsanız yine aynı şekilde. Lojistik de bütün bu sektörlerin oluşturduğu devasa bir alan olarak Mersin'de bulunuyor. İstanbul'dan sonra en büyük araç filosunun olduğu yer Mersin'dir. Biz Türkiye'nin en yüksek vergi ödeyen ilk 7 kentinden biriyiz" sözlerini kaydetti.

Van TSO heyetinin Kampüs Mersin ve Garaj Mersin ziyaretine değinen Seçer, iş dünyasını, sanayiyi ve üniversiteyi bir araya getirdiklerini belirterek çalışmaların bir vizyon etrafında yürütüldüğünü dile getirdi.

Van TSO Meclis Başkanı Turan Avcı'dan gelen hizmetlere dair soruya yanıt veren Seçer, yaşamı boyunca kazandığı deneyimlerle işini severek yaptığını ifade etti. Kimlik ya da siyasal görüş fark etmeksizin herkese hizmet götürdüklerini belirten Seçer, "Bir yere hizmet götüreceğimiz zaman siyasi görüş ayrımı yapmamak bizim şiarımızdır. İnsanlara riyakarlık değil samimiyet sunuyoruz. Bunlar olduğunda bu görevi çok daha rahat yapıyorsunuz. Vatandaşlar bizden memnun olduğu sürece biz daha da mutlu oluyoruz" diye konuştu.

"Çok kültürlü bir kent olmanız çok önemli ve değerli"

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Mersin Vanlılar Dayanışma ve Kültür Derneğinin girişimiyle yeni bağlantılar kurmak amacıyla kentte ziyaretlerde bulunduklarından söz ederek, "Mersin'de 30 binden fazla hemşehrimizin yaşadığını varsaydığımızda buna kayıtsız kalmak mümkün değildi" dedi. Mersin ile Van'ın şehir olarak birbirlerine olan benzerliklerinden bahseden Takva, "Türkiye'deki 33 büyükşehirden biri de Van. Özellikle yerel yönetimlerin dünyada yeni perspektif açısından gittikçe güçlendiği, karar alıcı mekanizmaların daha da yaygınlaştığı bir dönemde sizlerin yaptığı önemli görevlerin özellikle iş insanları açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Seçer, 'Mersin, Türkiye'nin bir özetidir' - Son Dakika

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