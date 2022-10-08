Van yerel: Gençlik projeleri dalında Edremit Belediyesi'ne ödül - Son Dakika
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Van yerel: Gençlik projeleri dalında Edremit Belediyesi'ne ödül

08.10.2022 11:43
Van yerel: Gençlik projeleri dalında Edremit Belediyesi'ne ödül

Van yerel haberi: Van'ın Edremit Belediyesi'nin, gençlere yönelik hayata geçirdiği projeler AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından ödüle layık görüldü.

Van'ın Edremit Belediyesi'nin, gençlere yönelik hayata geçirdiği projeler AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından ödüle layık görüldü.

AK Parti belediyeleri tarafından AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığına gönderilen projelerin sonuçları belirlenirken, Edremit Belediyesi gençlere yönelik çalışmaları hayata geçiren en iyi belediye ödülünü aldı. Sosyal belediyecilik projeleri başta olmak üzere eğitim ve kültüler gibi tüm projelerin odağına gençleri yerleştiren Edremit Belediyesi'nin projeleri AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından da ödüle layık görüldü. Edremit Belediyesi'nin gençlere yönelik hayata geçirdiği sürekli eğitim merkezleri, engelsiz yaşam merkezi, gençlik merkezleri, yaşam merkezleri, eğitim yatırımları, spor merkezleri gibi birçok projesi ödülle taçlandırıldı.

"Cumhurbaşkanımız da bizzat teşekkür etmişti"

Ankara'da Edremit Belediyesi'nin standını ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Edremit Belediyesi'ni tebrik etti. Gençlere yönelik çalışmalarından dolayı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür eden Köseoğlu, "Edremit Belediyemizin başarılı çalışmalarından dolayı AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak kendilerine gençlik ile ilgili çalışmalarından dolayı başarılı ödülünü bugün burada takdim ettik. Zaten Cumhurbaşkanımız da Van ziyaretleri sırasında Edremit Belediyemizin başarılı çalışmalarıyla gurur duyduğunu ifade etmiş ve kendilerine bizzat özellikle teşekkür de etmişti" dedi.

"Edremit Belediyesi gurur duyduğumuz örnek gösterdiğimiz bir belediye"

Edremit Belediyesi başta olmak üzere tüm çalışanları tebrik ettiğini de sözlerine ekleyen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, "Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say başarılarıyla bizim gurur duyduğumuz ve örnek gösterdiğimiz belediyelerden bir tanesi. Gençlik ile ilgili çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Bende Van'dan sorumlu yerel yönetimler başkan yardımcısı olarak Van'daki belediyelerimizin her birinin başarılı çalışmalarıyla gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben buradan da tüm Van halkına, kıymetli başkanıma tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. AK Parti bir yerel yönetimler hareketidir. Yerel yönetimlerdeki başarılarıyla öne çıkmış bir hareket ve bunun güzel örneklerini temsil eden belediye başkanlıklarımızı da kutluyoruz. Bunlardan biri de Van Edremit Belediyemizdir. Kendilerini, belediyemizi, tüm çalışanları ve emek veren herkesi de tebrik ediyorum kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Projelerin değerlendirilmesi sonucunda gençlere yönelik projelerinin ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu nezdinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki teşekkürlerini iletti. - VAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van yerel: Gençlik projeleri dalında Edremit Belediyesi'ne ödül - Son Dakika

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