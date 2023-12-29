Vanlı bayan kuaförü Türkiye ikincisi oldu

Vanlı bayan kuaförü Yiğit Durbak, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen kuaförler yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Türkiye'nin kuaförleri Tatvan'da buluşuyor" sloganıyla kuaförlük yarışması düzenlendi. Farklı illerden yaklaşık 400 kuaför ve berberin katıldığı yarışmada Vanlı bayan kuaförü Yiğit Durbak, 'Topuz' dalında Türkiye ikincisi oldu.

Yarışma sonunda mutluluğunu dile getiren Durbak, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - VAN