Vanlı İş İnsanları Türkiye Tebriz ve Urumiye Başkonsolosluklarını Ziyaret Etti

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İSHAK KARA

(VAN) - Vanlı iş insanları, Türkiye Tebriz ve Urumiye Başkonsolosluklarını ziyaret etti. Görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ticaret konuları ele alındı. Urumiye Başkonsolosu Adil Cüneyt Akbal, "Kapıköy sınır kapısının bittiği noktada sosyal bir tesis yapılacak (yeme-içme-vs). İran'dan Türkiye'ye karayolu ile geçecek olan turistlerin koşullarını iyileştirecek önemli bir nokta adım olacaktır" dedi.

VATSO Derneği ve Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu ve beraberindeki heyet, 5 günlük İran ziyaretleri kapsamında Türkiye Tebriz ve Urumiye Başkonsolosluğunu ziyaret etti. 20 kişilik iş insanı heyeti ilk olarak Urumiye Başkonsolosu Adil Cüneyt Akbal ile Ticaret Ateşesi Milad Khoshnoo daha sonra Türkiye Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner ve Ticaret Ateşesi Tahir Dingil'i makamlarında ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ve İran arasında iş birliği noktasında önemli adımların atılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

İLK ZİYARET URUMİYE BAŞKONSOLOSLUĞUNA

İş insanı Zahir Kandaşoglu ve beraberindeki heyet, Urumiye Başkonsolosu Adil Cüneyt Akbal ile Ticaret Ateşesi Milad Khoshnoo tarafından karşılandı. Yapılan görüşmede Başkonsolos Adil Cüneyt Akbay Türkiye ve İran arasında ki ticareti hakkında açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:

"Biz de sizinle iş birliği yapmayı bekliyoruz. Razı Khoy yolu düzeltilmediği sürece ihracatın artması gerektiği dönemlerde oradan tır geçmediği zaman bunlar yetersiz kalır. Bazı şeyler daha da hareketlenecek daha iyi olacak. 7 ayda 5-6 toplantımız oldu. Sınır illeri ekonomi işbirliği, af güvenlik toplantıları gibi karşılıklı Dışişleri Bakanlığı'nın ziyaretleri ve Cumhurbaşkanı ziyareti oldu, aslında gerçekten olumlu gelişmeler oluyor. 10 tane anlaşma imzalandı. Bundan sonraki ilk hedef karma ekonomi komisyonu toplantısı. Esendere'de gümrük geçişleri arttı, Kapıköy Razı Khoy yolunda inşaat halen tam olarak tamamlanmadı ancak İran'dan Türkiye'ye 15 yıl sonra günde 30 tane tır geçişi gerçekleşmektedir.

"KAPIKÖY SINIR KAPISINA TESİS YAPILACAK"

Bizler İran'dan Türkiye'ye gelecek turistlerle ilgileniyoruz. Van bu konuda bölgenin öncüsüdür. Kapıköy için kamulaştırma yapıldı, Kapıköy sınır kapısının bittiği noktada sosyal bir tesis yapılacak (yeme-içme-vs). Nevruz ve tatil dönemlerinde 5-6 saat insanlar kapıda bekliyor. İnşallah bu sorunun çözümü için Temmuz – Ağustos aylarında inşaata başlanacak. İran'dan Türkiye'ye karayolu ile geçecek olan turistlerin koşullarını iyileştirecek önemli bir nokta adım olacaktır."

VAN TURİZM MASTER PLANINI HAZIRLADIK

İş İnsanı Zahir Kandaşoğlu, "Bizler 2 yıl süre içerisinde yeni bakanımız ile birlikte Van'ın turizm master planını hazırladık. Kapıköy vs tesisleşme durumu o master planında yer aldı. Bütçesi çıktı, ihalesi yapıldı. Allah nasip ederse yıl sonuna doğru tesisimiz de bitecektir. Önemli bir heyetle geldik, içimizde her farklı meslek örgütünden iş insanları var" dedi.

İKİNCİ ZİYARET İSE TEBRİZ BAŞKONSOLOSLUĞUNA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Van'dan giden İş insanları heyetini Türkiye Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner ve Ticaret Ateşesi Tahir Dingil karşıladı. Görüşmede, konuşan iş İnsanı Zahir Kandaşoğlu, görüşmeden dolayı başkonsolos Çetin Taner'e teşekkür etti.

Türkiye Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner ise, "Daha önce arkadaşlarla görüştük ilk defa bu kadar ağır toplarla bir araya gelmekten dolayı memnunuz. Van müstesna bir ilimiz potansiyeli büyük bunun da farkındayız. Potansiyelini gerçekleştirmesi gereken bazı adımlar var. Gayretleriniz takdire şayandır" dedi.