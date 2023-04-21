Vatandaşlar camiye sığmadı, imam bayram namazını iki defa kıldırdı - Son Dakika
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Vatandaşlar camiye sığmadı, imam bayram namazını iki defa kıldırdı

21.04.2023 12:26

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ni doldu taştı. Yoğunluk sebebiyle imam, bayram namazını 2 defa kıldırdı. Namazın ardından cami avlusunda bayramlaşan Müslümanlar, birbirlerinin Ramazan Bayramı sevincine ortak oldu.

Japonya'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı Tokyo Camii'nde karşıladı. Başkent ve çevresinde yaşayan farklı ülkelerden yüzlerce Müslüman, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak üzere Tokyo Camii'ne akın etti.

BAYRAM NAMAZI İKİ KEZ KILINDI

Yoğun katılım nedeniyle cami önünde insan kuyruğu oluşurken, caminin dolması nedeniyle bayram namazı 2 kez kılındı. Namazın ardından cami avlusunda bayramlaşan Müslümanlar, Ramazan Bayramı sevincini birlikte yaşadı.

İşte bayram namazının iki kez kılındığı camiden kareler;

Tokyo Camii'nde bayram namazı 2 kez kılındı
Tokyo Camii'nde bayram namazı 2 kez kılındı
Tokyo Camii'nde bayram namazı 2 kez kılındı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Ümit Şimşek: Maasallah Cevap Yaz 28 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yerel Vatandaşlar camiye sığmadı, imam bayram namazını iki defa kıldırdı - Son Dakika


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