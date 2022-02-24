VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi... Rafting botuyla elektrik arızalarını gideriyorlar - Son Dakika
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VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi... Rafting botuyla elektrik arızalarını gideriyorlar

24.02.2022 10:13

VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi... Rafting botuyla elektrik arızalarını gideriyorlar VEDAŞ ekiplerinin çalışmalarında anne ve yavru domuz görüntülendi Hakkari'de elektrik arızalarının tespiti ve giderilmesi amacıyla çalışma başlatan VEDAŞ ekipleri, Zap Suyu'nu rafting botuyla aşıp arızayı gideriyor.

VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi... Rafting botuyla elektrik arızalarını gideriyorlar

VEDAŞ ekiplerinin çalışmalarında anne ve yavru domuz görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'de elektrik arızalarının tespiti ve giderilmesi amacıyla çalışma başlatan VEDAŞ ekipleri, Zap Suyu'nu rafting botuyla aşıp arızayı gideriyor.

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Hakkari arıza ekipleri, çetin kış şartlarının yaşandığı Zap Vadisinde zarar gören yüksek gerilim hatlarındaki arızayı gidermek için AFAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı rafting takımıyla ortak çalışma başlattı. Ekipler; Hakkari-Van karayolu Gündoğdu Mağarası mevkiinde bulunan Bağışlı trafo merkezi ile Depin hattında 3 gün önce meydana gelen iletken kopukluğunu gidermek üzere harekete geçti.

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgeye ulaşan ekipler, karayolunda iş güvenliği tedbirlerini aldıktan sonra arızayı tespit etti. Rafting botuyla Zap Suyu'nun diğer tarafına geçmeyi başaran ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından arızayı giderdi.

Zap Suyu kenarında çamurda uyuyan 2 domuz ise ekiplerin çalışmalarından rahatsız olup bölgeden uzaklaştı. O anlar ise kameralar yansıdı.

Çalışmalara katılan VEDAŞ Sistem İşletme Müdürü Ahmet Baran, dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle meydana gelen arızayı gidermek üzere bölgeye geldiklerini söyledi. Tedarik sürekliliğinin sağlanması amacıyla Bağışlı trafo merkezine enerji verdiklerini belirten Baran, " Hakkari Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve AFAD'tan Zap Suyu'nun karşı tarafında meydana gelen arıza için bot ve teknik personel talebinde bulunduk. Taleplerimiz doğrultusunda bizlere bot ve teknik personel desteği sağlandı. Verilen destek sonucunda Zap Suyu'nun karşı tarafına geçilip arızaya müdahale ettik. Desteklerinden dolayı ilgili kurum ve personellere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Arıza ekibine destek veren rafting antrenörü Mazlum Tekçe ise VEDAŞ'ın kurumlarına yaptığı talep doğrultusunda bölgeye geldiğini söyledi. Bölgede yaşanan arızayı gidermek için rafting ekipmanları ile destek sunduklarını belirten Tekçe, "Rafting botumuzu şişirdikten sonra Zap Suyu'nun karşı tarafında bulunan alana hareket ettik. Ekiplerin arızayı gidermesi ile tekrar botla karayolunun olduğu yere geldik. İnşallah sıkıntısız bir şekilde tekrar kent merkezine enerji verilir. Bu arada çalışmalarımız esnasında ise anne ve yavru domuz gördük. Muhtemelen yüksek rakımlarda kardan dolayı yiyecek bulamadıkları için vadiye inmişler. Çünkü bugüne kadar Zap Suyu kenarında hiç denk gelmedik" dedi.

VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi... Rafting botuyla elektrik arızalarını gideriyorlar
VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi... Rafting botuyla elektrik arızalarını gideriyorlar
VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi... Rafting botuyla elektrik arızalarını gideriyorlar

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Hakkari, Rafting, gençlik, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi... Rafting botuyla elektrik arızalarını gideriyorlar - Son Dakika


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