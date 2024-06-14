VEDAŞ, Kurban Bayramı'nda enerji arzında aksama yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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VEDAŞ, Kurban Bayramı'nda enerji arzında aksama yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren bir şirkettir. Kurban Bayramı'nda enerji arzında aksama yaşanmaması için 600 kişilik arıza bakım ve onarım ekibiyle sahada görev yapacaklarını açıkladılar. Şirket Müdürü Fatih Talay, halkın memnuniyetini sağlamak için kesintisiz enerji hizmeti sunacaklarını ve olası aksaklıklara anında müdahale edeceklerini belirtti. Ayrıca, planlı elektrik kesintilerine de ara verileceği ve tüketicilere kesintisiz iletişim hizmeti sunacakları ifade edildi.

14.06.2024 14:13
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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Kurban Bayramı'nda da enerji arzında aksama yaşanmaması için gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, bayramda 600 kişilik arıza bakım ve onarım ekibiyle sahada görev yapacağını açıkladı. Bayram hazırlıklarına ilişkin açıklama yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, "Bölgemizde yaşayan iki milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Halkımızın memnuniyetini sağlamak bizim birinci önceliğimizdir. Bu nedenle, yaklaşık 600 kişilik arıza bakım ve onarım ekibimizle bayram süresince kesintisiz enerji mesaisinde olacağız. Muhtemel aksaklıklara anında müdahale edebilmek için ekip ve araçlarımızla hazırız. Ayrıca yatırım çalışmalarımız sırasında emniyeti sağlamak için zorunlu olarak gerçekleştirdiğimiz planlı elektrik kesintilerine de bu süreçte ara vereceğiz. Şebekemizi dijital ortamda yönettiğimiz SCADA ve OSOS merkezlerimiz ile tüketicilerimize kesintisiz iletişim hizmeti sunduğumuz Alo 186 Çağrı Merkezimizde de bayram için gerekli planlamalarımızı yaptık. Dokuz günlük bayram tatili süresince enerji arzında bir olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuz halinde görevimizin başında olacağız. Bu vesileyle bayramın sağlık, mutluluk ve huzura vesile olmasını diler, İslam aleminin ve halkımızın bayramını kutlarım" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel VEDAŞ, Kurban Bayramı'nda enerji arzında aksama yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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