Veli Ağbaba: Türkiye'yi aydınlığa çıkararak iktidarı en kısa sürede kuracağız - Son Dakika
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Veli Ağbaba: Türkiye'yi aydınlığa çıkararak iktidarı en kısa sürede kuracağız

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Arguvan'da düzenlenen Uluslararası Türkü Festivali'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi aydınlığa çıkararak iktidarı en kısa sürede kuracaklarını söyledi. Ağbaba, Arguvan'ın barışın ve kardeşliğin başkenti olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin sahipsiz olmadığını ve Atatürk'ün izinden giden bir arkadaşlarını cumhurbaşkanı yapacaklarını belirtti.

28.07.2024 11:13
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(MALATYA) - Malatya'nın Arguvan ilçesinde düzenlenen 16'ncı Uluslararası Türkü Festivali'ne katılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bir sözü daha verelim; mutlaka ve mutlaka milliyetçi, muhafazakar, sosyal, Kürt demokratlarla Türkiye'yi aydınlığa çıkararak iktidarı en kısa sürede kuracağız" dedi.

Arguvan 16'ncı Uluslararası Türkü Festivali başladı. Festivalde konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şunları söyledi:

"Ülkemizde barış ve kardeşlik dilini türkülerle inşa etmek istiyoruz. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde ilk ve tek olan Arguvan Türkü Festivali'nin 16'ncısını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bizim bu coğrafyada türkü festivaliyle sergilediğimiz barış ve kardeşlik dilinin tüm gönüllere mihman, dünya ve Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum."

Milletvekili Ağbaba, Arguvan'ın sadece türkülerin başkenti değil aynı zamanda barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün de başkenti olduğunu ifade ederek, "Arguvan; sanatın, kültürün ve türkünün gözesi olduğu gibi birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini teşkil eder. Arguvan sadece Arguvan demek değildir. Arguvan demek; Pir Sultan Abdal, bir elinde ceylanı bir elinde aslanı yaşatan Hünkar Hacı Bektaş Veli demektir" diye konuştu.

Malatya'nın 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadığını dile getiren Ağbaba, Malatya'da evini kaybeden Malatyalılara ev sahipliği yapan Arguvanlılara teşekkür ederek konuşmasının devamında şunları söyledi:

"2024 yılı seçimlerinde bir büyük başarıyı elde ettik. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde birinci olarak zaferle çıktık. Bu başarıyı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Deprem döneminde Arguvan ve Malatya'ya sahip çıktık. Bazen 'Sahipsiz Malatya' diyorlar. Malatyalılar bilsin ki; Malatya sahipsiz değil, bedeli ne oluşa olsun Malatya'nın sesi, soluğu olmaya ve sahip çıkmaya devam edeceğim. Birçok dert, sorun var. Her gün yoksullaşıyoruz. Eğitimden sağlığa kadar sorunlarımız var. Maalesef bir avuç zengin dışında Türkiye'de zenginleşen yok. Bir sözü daha verelim; mutlaka ve mutlaka milliyetçi, muhafazakar, sosyal, Kürt demokratlarla Türkiye'yi aydınlığa çıkarak iktidarı en kısa sürede kuracağız. Bu memlekete, Türkiye sahipsiz değil. Türkiye'yi aydınlığa çıkarak iktidarı ve Atatürk'ün koltuğunda oturacak, onun izinden giden bir arkadaşımızı cumhurbaşkanı yapacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Veli Ağbaba: Türkiye'yi aydınlığa çıkararak iktidarı en kısa sürede kuracağız - Son Dakika

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