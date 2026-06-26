Venezuela Depremleri İçin Uluslararası Yardım Seferberliği - Son Dakika
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Venezuela Depremleri İçin Uluslararası Yardım Seferberliği

26.06.2026 15:26
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Venezuela'daki depremler sonrası Türkiye ve birçok ülkeden yardımlar ulaşıyor, ölü sayısı 235'e yükseldi.

Venezuela'ya dün meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkeden yardım gönderildi.

Venezuela'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e, yaralananların sayısı ise 4 bin 300'e yükseldi. Büyük yıkımın meydana geldiği ülkeye aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkeden yardım ulaştırıldı. Türkiye, meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bugün havalanacak iki uçakla İstanbul, İzmir ve Denizli'den 38 kişilik AFAD arama-kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama-kurtarma köpeği ile 3 donanımlı arama-kurtarma aracını Venezuela'ya gönderecek.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Venezuela'ya sağlık ekibinin yanı sıra 35 ton acil durum yardımı, askeri sahra hastanesi gönderildiğini ifade ederek, "Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki adet C-17s bugün deprem sonrası iyileştirme çabalarına destek olmak üzere Venezuela için havalandı. Yardım malzemeleri arasında askeri sahra hastanesi, 35 ton acil durum malzemesi, ilaç ve tıbbi ekipman yer alıyor" dedi. Hindistan ordusu ise, 41 kişilik ekibin dokuz sağlık görevlisini de içerdiğini açıkladı.

İspanya'dan Askeri Acil Durum Birliği

İspanya Savunma Bakanlığı, 54 kişilik Askeri Acil Durum Birliği'nin (UME) depremin ardından yürütülen arama kurtarma operasyonlarına destek için Venezuela'ya gönderilmesine karar verildiğini duyurdu. UME personelinin arama kurtarma operasyonlarında aktif rol alacağı kaydedildi. İspanya Başkanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüştüğünü ve Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ettiğini söyledi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise, Venezuela'daki 68 İspanyol vatandaşın henüz İspanyol konsolosluğuyla iletişime geçmediğini söyledi.

El Salvador'dan Venezuela'ya 6 uçak yardım

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikinci uçağın Venezuela'ya ulaştığını, arama, kurtarma ve yardım çalışmalarını desteklemek için daha fazla makine, ekipman ve malzeme taşıyan üçüncü uçağın ise yolda olduğunu söyledi. Bukele, Venezuela halkına insani yardım misyonu çerçevesinde toplamda 6 uçağın gönderileceğini sözlerine ekledi.

Fransa depremin vurduğu bölgeye çok sayıda uzman gönderirken, Almanya 6 askeri nakliye uçağının ülkeye sevk edileceğini açıkladı.

İsviçre, 80 personel, 8 arama kurtarma köpeği, 18 ton ekipmanın en kısa sürede Venezuela'ya ulaştırılacağını duyurdu.

Hollanda Dış Ticaret Bakanı Sjoerd Sjoerdsma 2 milyon euroluk yardım paketinin, Çekya ise arama kurtarma ekibinin uçuşa hazır olduğunu bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), arama kurtarma çalışmalarını desteklemek için 2,5 milyon dolar kaynak ayırdığını açıkladı.

Vatikan, Papa 14. Leo'nun ise ülkeye ilk etapta 100 tutarında acil yardım gönderdiğini duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela'ya sahra hastanesi gönderileceğini duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, askeri arama kurtarma ekibi ile sağlık personelinin ülkeye gönderildiğini bildirdi.

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, nakliye uçakları ve helikopterlerin yanı sıra iki savaş uçağının deprem sonrası yardım operasyonları ve lojistik destek için Venezuela açıklarına konuşlandırıldığını bildirdi. Açıklamada, "Bu birlikler hasarı değerlendirirken, yaralıları bulurken ve hayati önem taşıyan yardımları sağlarken, ABD hükümeti personeline, arama kurtarma ekiplerine ve ABD kurumlar arası ortaklarına özel hareketlilik hizmetleri ve destek sağlayacaktır" denildi. - KARAKAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Venezuela Depremleri İçin Uluslararası Yardım Seferberliği - Son Dakika

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