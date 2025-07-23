Yabancı Öğrenciler Türk Kültürünü Bursa'da Deneyimledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yabancı Öğrenciler Türk Kültürünü Bursa'da Deneyimledi

Yabancı Öğrenciler Türk Kültürünü Bursa\'da Deneyimledi
23.07.2025 11:51  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençler Arası Değişim Programı kapsamında Bursa'ya gelen yabancı öğrenciler, Türk kültürünü yerinde deneyimleyerek Gürsu armudu şeklinde kurabiye yaptılar. Program boyunca Türk mutfağını tanıyan öğrenciler, kültürel etkinliklere katılarak eğlenceli zaman geçirdiler.

Gençler Arası Değişim Programı kapsamında Bursa'ya gelen yabancı öğrenciler, Türk kültürünü yerinde deneyimleyip coğrafi tescilli Gürsu armudu şeklinde kurabiye yaptı.

Gençler Arası Değişim Programı kapsamında yurt dışından Bursa'ya gelen 20 öğrenci, 10 gün boyunca belirlenen ailelerin yanında kalarak Türk kültürünü, örf ve adetlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında gençler, Türk mutfağının eşsiz tatlarını deneyimleyip, kültürel etkinliklere katıldı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan Adrenalin Park'ta düzenlenen 'Yemek Workshopu', gençlerin en keyif aldığı etkinliklerden biri oldu. Workshopta öğrenciler, coğrafi tescilli Gürsu armudundan esinlenerek yapılan kurabiyeleri hazırladı. Önlüklerini giyip hamur yoğurarak marmelat koyan öğrenciler, armut şekli vermek için yoğun çaba sarf etti. Renkli anların yaşandığı etkinlikte, öğrenciler hem el becerilerini konuşturdu hem de bolca eğlendi. Pişirdikleri kurabiyeleri afiyetle yiyen öğrenciler, armut şeklindeki kurabiyeyi çok beğendiklerini belirtti. Lezzetli molanın ardından öğrenciler, 400 metre uzunluğundaki zipline parkurunda adrenalin dolu anlar yaşadı. Su bisikletiyle eğlenen gençler, ardından Bursa manzarasına karşı dinlenerek günün keyfini çıkardı.

Bu proje ile gençlere aile bağlarını güçlendirmeyi ve sorumluluk duygusu kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Gürsu Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sümeyye Işık, 20 öğrencimize bölgemizin coğrafi işaretli ürünü deveci armudu şeklinde kurabiye yaptırıyoruz. Kooperatif ortaklarımız, öğrencilere kurabiye hamurunun nasıl yapıldığını, birlikte hamur yoğurarak gösterdiler. Ardından, kurabiyeye armut şekli verme aşamalarını, marmelatını, pişirme şeklini ve süresini uygulamalı olarak anlattılar. Bugün onlara anne kurabiyesinin nasıl yapıldığını öğretmiş olacağız. Daha sonra öğrencilerimizle zipline yapacağız, göl bisikletine bineceğiz, göl etrafında trekking yapacağız ve hep birlikte keyifli zaman geçireceğiz. Bu etkinlik, sadece doğada eğlenmenin ötesinde, aile içinde de neler başarabileceğimizi, annemize babamıza nasıl yardımcı olabileceğimizi, hafta sonu birlikte sofraya oturup ev yapımı bir kurabiye eşliğinde kaliteli vakit geçirmenin önemini de vurgulamış olacak. Aile bağlarını güçlendirmeyi, çocuklara sorumluluk duygusu kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bu etkinliklerle gençlere geleneksel lezzetleri tanıtmayı hedeflediklerini belirten Türk Lions Kulüpleri Federasyonu Bursa GAD sorumlusu Nurgül Uslu, "Gençler Arası Değişim Programı, tüm dünyada gerçekleştirilen uluslararası bir programdır. Bu programdaki amacımız, karşılıklı olarak düzenlenen dünya kamplarında Türk gençleri ile farklı ülkelerden gelen gençlerin bir araya gelip kaynaşmaları ve güçlü bağlar kurmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen 20 gencimizi ağırlıyoruz. Gençlerimiz, programın ilk bölümünde 10 gün boyunca Türk ailelerinin yanında kalarak günlük yaşama dahil oluyor, ikinci bölümde ise Bursa kampımızda yer alıyorlar. Program süresince gençlerimize hem Türk kültürünün özelliklerini anlatıyor, hem de doğa etkinlikleri gibi özel hazırlanmış kamp aktiviteleriyle kültürümüzü uygulamalı olarak tanıtıyoruz. Bugün de Gürsu Belediyesi Kadın Kooperatifi ve HasTavuk ile ortak yürüttüğümüz bir proje kapsamında, gençlerimiz yemek etkinliğine katıldılar. Burada gençler, coğrafi işaretli deveci armudu şeklinde kurabiye yaparak Türk mutfağından bir tatlıyı hem tanımış hem de uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklar" diye konuştu.

HasTavuk Kurumsal İletişim ve Halka İlişkiler Müdürü Bircan Özkan ise, "Dünyanın 20 farklı ülkesinden gençlerimiz şu anda burada. Brezilya'dan Hollanda'ya, Almanya'dan İtalya'ya, Danimarka'ya kadar pek çok ülkeden öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Yaşları 17 ile 21 arasında değişen bu gençlerimizle amacımız; Türk kültürünü, örf ve adetlerimizi, Türk müziğini, sanatını ve mutfağını onlara tanıtmak. Her birinin, ülkelerine döndüklerinde gönüllü birer Türk tanıtım elçisi olmalarını hedefliyoruz. HasTavuk olarak geleceğimiz olan gençlere desteğimiz her zaman devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Kültür, Eğitim, Yerel, Gürsu, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yabancı Öğrenciler Türk Kültürünü Bursa'da Deneyimledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
ATM’lerde yeni dönem Bunu yapmayan para çekemeyecek ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek

11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
23:26
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
16:38
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi!
16:30
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
16:25
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
16:19
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
16:16
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
16:15
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
16:09
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 12:15:58. #7.11#
SON DAKİKA: Yabancı Öğrenciler Türk Kültürünü Bursa'da Deneyimledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.