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Yabancı şahıslar polis radarında - Son Dakika
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Yabancı şahıslar polis radarında

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından Mumcu Caddesi'nde gerçekleştirilen GBT sorgusu sonucunda, yabancı uyruklu olan bir şahsın şerhi görüldü. Şahıs, refakatçi eşliğinde Havuzbaşı Göç İdaresi mobil araca teslim edildi. Polis ekipleri, il genelindeki yabancı uyruklu şahıslara yönelik kontrollerine devam ediyor ve şüpheli şahıslar mobil merkeze getiriliyor.

05.01.2024 - 22:42,
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Yabancı şahıslar polis radarında

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevlilerince Mumcu Caddesinde GBT sorgusu yapılan yabancı uyruklu olan Ö.S.E İl Göç İdaresine mevcutlu getirilecek yabancı şahıs şerhinin görülmesi üzerine şahıs refakat ile gerekli işlemler için Havuzbaşı Göç İdaresi mobil araca teslim edildi.

Polis ekiplerinin il genelindeki yabancı uyruklu şahıslara yönelik kontrollerinin devam ettiği ve şüpheli şahısların kontrollerinin yapılmak üzere mobil merkeze getirildiği belirtildi.

Yabancı şahıslar polis radarında
Kaynak: İHA
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