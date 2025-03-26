Yahyalı'da TOKİ ile 1500 Konut Yapılacak - Son Dakika
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Yerel

Yahyalı'da TOKİ ile 1500 Konut Yapılacak

Yahyalı\'da TOKİ ile 1500 Konut Yapılacak

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, TOKİ tarafından ilçede yapılacak 1500 konutun müjdesini verdi. Başkan Öztürk, inşaat sürecinin etaplar halinde ilerleyeceğini ve ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşların sabırsız olduğunu belirtti.

26.03.2025 15:03  Güncelleme: 15:04
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Müjdemiz olsun, inşallah bin 500 konutluk dairemiz etap etap geliyor. TOKİ Yahyalı'da 1500 konut yapmış olacak" dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; ilçe halkına müjde vererek TOKİ tarafından bin 500 adet konut yapılacağını duyurdu. Başkan Öztürk; "Yahyalı'da ev konusunda bir sıkıntımız vardı. İnşallah Türkiye çapındaki 250 bin konut kampanyasından Yahyalı'da arzu ettiğimiz 1500 konutun TOKİ kanadıyla yapılması çalışmamız var. Şuanda TOKİ geldi, kampanyadan hissemize düşen 100 evin kurası çekildi. Ağustos'a kadar yatıracakları paralar var, yatıramayanların yerine alınacaklar var. İnsanlarımız hemen olsun istiyorlar. Sabırsız olmakta da haklılar. Biraz bu işler iğneyle kuyu kazmak gibi. Topu taca atmadan birebir ilgileniyorum. Müjdemiz olsun, inşallah bin 500 konutluk dairemiz etap etap geliyor. TOKİ Yahyalı'da 1500 konut yapmış olacak. İl başkanımız bunu not aldı, hem bakanımız hem de Toplu Konut başkanımızın da bu konu takibinde, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Yahyalı'yı kınasınlar"

İlçede Cumhur İttifakı olarak karşılıklı anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Öztürk; "Yahyalı'da Cumhur İttifakı çok iyi gidiyor., bizi kınasınlar. 'Kınadığınız başınıza gelmeden ölmezsiniz' diyor hadisi şerifte. İttifaktaki ortaklarımız bizi kınasın, ALLAH Yahyalı gibi ittifakı versin. Hamt olsun ittifak hukukuna riayet ediyoruz, karşılık bir anlayış ve istişareyle götürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Açım diyen yalan söyler"

Yahyalı'da çok sayıda istihdam sağladıklarını kaydeden Başkan Öztürk; "36 bin nüfuslu kendi çapımızda küçük bir ilçede yaklaşık 300 kişiye istihdam sağladık. Gerçekten her babayiğidin harcı değildir diye düşünüyorum. Belediyeye ait kültür salonunu iş insanımıza verdik ve şuanda 90 kişi eve ekmek götürüyor. Büyükşehir belediyemi de eksiklerimizi tamamladı, 2 ay sonra inşallah oranın kurdelesini kesmek istiyoruz. Orada da 200 kişi işinin başına oturacak. Bu durumda iyiyiz, işadamları teşvik ederse biz onlara imkanları sunarız, Yahyalı'da işsizlik sıkıntısını gideririz. Yahyalı'da ben açım diyen yalan söylüyor. Yahyalı ile gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir sabah kalktık, paramıza el konulduğunu öğrendik"

İletişimden kaynaklı şık olmayan durumla da karşı karşıya kaldıklarını sözlerine ekleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; " Maliye Bakanlığı'nı tebrik ediyorum, tabi ki sıkı tutacak. Kazanan Türk Milleti oluyor, kazanan bizler oluyoruz. Nihayetinde Türkiye'deki gelen vergilerden payımızı alıyoruz, kazanan belediyelerimiz oluyor. Şık olmayan bir şey vardı iletişimsizlikten dolayı; 'Başkanım sizin İller Bankası'ndaki kaynaktan keseceğiz' dese çok daha etik olurdu. Bankada yatan bir parası olmaz belediyenin. Ben üzüldüm; Pazartesi maaş vereceğim Cuma günü saat 16.00'dan sonra paramıza el konulduğunu öğreniyoruz. Biz de 'yedek akçe' dediğimiz bir kaynağımız vardı, borcu olmayan bir belediyeyiz hamt olsun. Kendi yağımızla kavrulduk" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Esat Öztürk, Politika, Yahyalı, Ekonomi, İnşaat, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahyalı'da TOKİ ile 1500 Konut Yapılacak - Son Dakika

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