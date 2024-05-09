Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Vali Yahyalı\'yı Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte ilçe ziyaretleri kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak ve açılışları gerçekleştirmek üzere Yahyalı ilçesini ziyaret etti. İlçe sakinleri tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ı vatandaşlar adeta bağrına bastı.

İlçelerde dokunmadık alan bırakmayan, ilçe ve mahalle sakinlerinin taleplerini, isteklerini yerinde dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Yahyalı ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, il ve ilçe protokolü ile birlikte, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya'yı, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü, Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı, Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fakı Dayı Kur'an Kursu, kadın kooperatifleri ve Yahyalı Ali Elmacı Ortaokulu'nu ziyaret ederek, ilçedeki yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yahyalı Belediyesi ziyaretinde konuşan Vali Çiçek, Yahyalı'nın tüm Türkiye'de adından söz ettirmeye devam ettiğini, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol ile şelaleler bölgesinin bambaşka bir boyuta geçtiğini söyledi.

Vali Çiçek'ten Başkan Büyükkılıç'a 'Hizmet' Teşekkürü

Çiçek, geldiği günden beri konuşulan Kapuzbaşı Şelaleleri yolunun Başkan Büyükkılıç'ın verdiği söz kapsamında otoban gibi yola dönüştüğünü, çok büyük memnuniyet olduğunu ifade ederek, Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise Yahyalı'nın gönül insanlarının merkezi olduğunu belirterek, el ele vererek, Yahyalı'yı daha güzel noktaya taşıyacaklarını vurguladı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı yürekten teşekkür etti.

Protokolden Şehit Ailesi'ne Ziyaret

Ayrıca, 2011 yılında Batman'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Komiser Yardımcısı Adem İlkkılıç'ın ailesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, bütün şehit ailelerinin kendileri için önemli bir emanet olduğunu hatırlatarak, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Yahyalı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ve hastane çalışanlarını da ziyaret eden Çiçek ve Büyükkılıç, hastalara acil şifalar temennisinde bulundu.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, Yahyalı Kaymakamlığı tarafından yaptırılan ERVA Spor Okulu'nun açılışına katıldı.

Kayseri'de hem merkez, hem de ilçelerde birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'de üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde gayret gösteriyoruz" dedi.

Kayseri'de spora ve sporcuya önem verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Kayseri'mizde 'Erdemlerimizle Varız' derken, Kayseri'nin merkezinde değil ilçeleriyle birlikte sivil kuruluş topluluklarımızı da devreye koymak suretiyle adeta her alana yönelik olarak gayret göstererek, çalışmalar yapıyoruz. Sportif olarak bedenen sağlıklı olmasının yanında aynı zamanda zihnen ve değerli eğitim düşüncesinde insanı kazanma mantığı içerisinde bu çalışmaların yapılıyor olması bizleri yüreklendirmekte. Bizler de üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde gayret gösteriyoruz."

Büyükkılıç: "Emeği Geçenlere Teşekkür Ediyorum"

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini ifade eden Büyükkılıç, "Burada Valimizle el ele vermek suretiyle tüm kurum ve kuruşlarımızın 'birlikte daha güçlüyüz' anlayışı içerisinde hareket ediyor olması ve insanların da bunu takdir ederek yol alması bizleri sevindiriyor ve keyiflendiriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hocalarımızın fedakarlık yaparak, inşallah yavrularımızı hem bedenen hem zihnen devletine bağlı nesiller olarak yetiştirmeye vesile kılsın diyor, her birinize ayrı ayrı sevgiler ve saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de ERVA Projesi'nin Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde yürütüldüğünü hatırlatarak, "Biz bunu Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Dedeman Okulunda ERVA'yı kurmuştuk. O günden itibaren de binalarımızın tadilatlarından antrenörlerine kadar çok büyük emeği oldu. Birliktelik, beraberlik ortaya çok güzel şeyler çıkarıyor. Hem il müdürlerimiz hem yerel idaremiz hem Sivil Toplum Kuruluşlarımız el ele verince bir sene gibi bir süre içerisinde hem değerler eğitim merkezini oluşturduk hem de her mahalleye spor okulu açacağız diye iddialı bir cümle ile başlayıp şuana kadar 30'a ulaştık" diye konuştu.

Protokol, Yahyalı Erva Spor Okulları Çim Hokeyi Antrenman Sahası'nı inceleyerek, öğrencilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Esnaf Ziyareti

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf dükkanlarını tek tek ziyaret eden Büyükkılıç ve Çiçek, esnafa hayırlı işler temennisini ileterek taleplerini sordu.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, tarımda ve soğuk hava depoculuğunda Yahyalı'nın öncü kuruluşlarından olan Aferin Tarım Meyve Plantasyonu Fabrikası'nı da ziyaret ederek, işletme sahibine ve personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KAYSERİ