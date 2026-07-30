Yalova’da 6 CHP’li belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova’da 6 CHP’li belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti

Yalova’da 6 CHP’li belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 belediye başkanı Yeni Parti'ye geçtiklerini açıkladı.

NEDİM GÜLER

(YALOVA)- Yalova'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 belediye başkanı Yeni Parti'ye geçtiklerini açıkladı.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Kadıköy Belediye Başkanı Yılmaz Tavşan, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ve Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, yaptıkları ortak açıklamada çalışmalarını Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.

Belediye başkanlarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sizlerin takdiri, güveni ve desteğiyle üstlendiğimiz belediye başkanlığı görevini; ilk günkü heyecan, azim ve sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Ortak aklı, hizmet odaklı siyaseti ve şehrimizin geleceğini merkeze alan 6 belediye başkanı olarak; vatandaşlarımıza daha etkin hizmet edebilmek ve yerelde yakaladığımız başarı ivmesini ulusal bir vizyonla buluşturmak amacıyla hizmetlerimizi YENİ PARTİ çatısı altında sürdürme kararı almış bulunuyoruz. Yeni dönemimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yalova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova’da 6 CHP’li belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İsrail basınından Şara analizi Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geldi Artık telefona ihtiyaç kalmayacak WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi! Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
Türkiye’den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri Türkiye'den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri?
5 gecelik sessizlik bitti İran füzeleri ateşledi, ABD’den misilleme gecikmedi 5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi
Türkiye’de yeni uygulama başladı Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
9 gün küvette mahsur kaldı Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi 9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
Bilim insanlarından şaşırtan hamle OnlyFans’ta hesap açtılar Bilim insanlarından şaşırtan hamle! OnlyFans'ta hesap açtılar

23:21
Fed’in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
Fed'in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
23:00
Fenerbahçe Polonya’da turladı İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
22:54
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı’nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
22:23
Özgür Özel’in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama
Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama
22:01
Kulisler yine yangın yeri Gelecek Partisi’ni kapatan Davutoğlu ile ilgili “AK Parti“ iddiası
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili "AK Parti" iddiası
21:34
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
21:02
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
20:52
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını
19:58
Master Chef’in ustaları Eren Kaşıkçı’ya duygu dolu sözlerle veda etti
Master Chef'in ustaları Eren Kaşıkçı'ya duygu dolu sözlerle veda etti
19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 01:41:41. #7.12#
SON DAKİKA: Yalova’da 6 CHP’li belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.