Yalova’da 6 CHP’li belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti

NEDİM GÜLER

(YALOVA)- Yalova'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 belediye başkanı Yeni Parti'ye geçtiklerini açıkladı.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Kadıköy Belediye Başkanı Yılmaz Tavşan, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ve Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, yaptıkları ortak açıklamada çalışmalarını Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.

Belediye başkanlarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sizlerin takdiri, güveni ve desteğiyle üstlendiğimiz belediye başkanlığı görevini; ilk günkü heyecan, azim ve sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Ortak aklı, hizmet odaklı siyaseti ve şehrimizin geleceğini merkeze alan 6 belediye başkanı olarak; vatandaşlarımıza daha etkin hizmet edebilmek ve yerelde yakaladığımız başarı ivmesini ulusal bir vizyonla buluşturmak amacıyla hizmetlerimizi YENİ PARTİ çatısı altında sürdürme kararı almış bulunuyoruz. Yeni dönemimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."