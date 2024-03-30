Yalova\'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı

Yerel

Yalova'da bir kadın kafasına karton kutu geçirerek herkesin şaşkın bakışları arasında sokaklarda dolaştı. cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler şaşkınlığa neden oldu.

ÇEVREDEKİLER MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ

Görüntülerde, Yalova Kumaş Pazarı içinden yürüyerek geçen bir kadının kafasına karton kutu geçirdiği görüldü. Pazar içinde şaşkın bakışlar içinde geçen genç kadın daha sonra Cengiz Koçal Caddesi'ne çıktı ve yürümeye devam etti.

HERKES NEDENİNİ MERAK ETTİ

Görenlerin dönüp bir daha baktığı kadın, daha sonra gözlerden kayboldu. Kadının neden böyle bir şey yaptığı ise merak konusu oldu.