Yalova'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı - Son Dakika
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Yerel

Yalova'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı

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Yalova'da bir kadın, Yalova Kumaş Pazarı içinden yürüyerek geçerken kafasına karton kutu geçirdi. Şaşkınlık yaratan bu olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Genç kadın, daha sonra Cengiz Koçal Caddesi'ne çıkarak yürümeye devam etti. Kadının neden böyle bir davranışta bulunduğu ise merak konusu oldu.

30.03.2024 20:44  Güncelleme: 21:37
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Yalova'da bir kadın kafasına karton kutu geçirerek herkesin şaşkın bakışları arasında sokaklarda dolaştı. cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler şaşkınlığa neden oldu.

ÇEVREDEKİLER MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ

Görüntülerde, Yalova Kumaş Pazarı içinden yürüyerek geçen bir kadının kafasına karton kutu geçirdiği görüldü. Pazar içinde şaşkın bakışlar içinde geçen genç kadın daha sonra Cengiz Koçal Caddesi'ne çıktı ve yürümeye devam etti.

Kafasına karton kutu geçiren kadın sokak sokak dolaştı

HERKES NEDENİNİ MERAK ETTİ

Görenlerin dönüp bir daha baktığı kadın, daha sonra gözlerden kayboldu. Kadının neden böyle bir şey yaptığı ise merak konusu oldu.

Kafasına karton kutu geçiren kadın sokak sokak dolaştı
Yalova\'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı
Kaynak: İHA

Yalova, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Karakartal: Oradaki esnafa borcu vardır:) 0 0 Yanıtla

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