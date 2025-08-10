Yalova Valisi\'nden Deprem Açıklaması

Yalova Valisi Hülya Kaya, Balıkesir'deki depreme ilişkin, "An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Tüm kurumlarımızla saha tarama çalışmalarımız sürmektedir" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te yerin 11 km derinliğinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Yalova gibi çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem sonrasında Yalova'da çok sayıda vatandaş parklara ve sokaklara çıktı. Yalova Valisi Hülya Kaya, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Tüm kurumlarımızla saha tarama çalışmalarımız sürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi. - YALOVA