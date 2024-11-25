Yangın, Reyhanlı'daki konteynerde can kaybı olmadan söndü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yangın, Reyhanlı'daki konteynerde can kaybı olmadan söndü

Yangın, Reyhanlı\'daki konteynerde can kaybı olmadan söndü

Reyhanlı'daki konteyner yangını, kötü elektrik tesisatından kaynaklandı; can kaybı yok.

25.11.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY)- Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Üçtepe Mahallesi'nde 12 Kasım tarihindebilinmeyen bir nedenle yangın çıkan Çatalhöyük Geçici Konaklama Merkezi'ne giderek incelemelerde bulundu. Mullaoğlu, konteynerin yanma nedeninin elektrik tesisatlarının kötü durumda olmasından kaynaklandığını belirtti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Üçtepe Mahallesi Çatalhöyük Geçici Konaklama Merkezi'nde 12 Kasım tarihinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa zamanda yan konteynerlere de sıçradı. Üç konteynerin yandığı olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangın çıkan bölgede incelemelerde bulunan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Konteynerin yanma nedeninin elektrik tesisatlarının kötü durumda olmasından kaynaklandığını söyleyen Mullaoğlu, sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığını ve vatandaşların elektronik eşyalarını kullanmaya korktuğunun altını çizdi.

"İki yıl geçti insanlar hala su akıtan konteynerlerde yaşıyor"

Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen su akıtan konteynerlerde yaşamaya devam eden insanlar olduğunu, yağmur öncesi branda dağıtımını bile organize edemeyen bir iktidarla karşı karşıya kaldıklarının altını çizen Mullaoğlu, "Elektrik tesisatları kötü durumda. Yangın tüpü var ama boş olduğunu öğrendik. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Bu yangın daha büyük felaketlere neden olabilir. Halkın güvenliğini tehdit eden bu koşullar derhal düzeltilmeli" şeklinde konuştu.

"Bölge halkının yaşadığı sorunlar göz ardı ediliyor"

Sadece elektrik tesisatlarının değil aynı zamanda su sızıntıları ve diğer altyapı eksikliklerinin de büyük sorun yarattığını belirten Mullaoğlu, iki yıl önce yapılan konteynerlerin hala su sızdırdığına dikkat çekti. Mullaoğlu, yağmur mevsimi öncesi bölge halkının yaşadığı bu zorlukların göz ardı edildiğini ve bunun tehlikeli sonuçları olacağını belirterek, iktidarın temel yaşam koşullarına yönelik çözüm üretme noktasında yetersiz kaldığının altını çizdi.

Kaynak: ANKA

SERVET MULLAOĞLU, İnsan Hakları, Milletvekili, Reyhanlı, Politika, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yangın, Reyhanlı'daki konteynerde can kaybı olmadan söndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 19:21:20. #1.13#
SON DAKİKA: Yangın, Reyhanlı'daki konteynerde can kaybı olmadan söndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.